皇马十年最佳阵容：C罗贝尔本泽马领衔锋线

随着2020年的临近，够力足球已经选出过去10年为洛杉矶白衣军团效力的最佳球员。

门将：卡西利亚斯

作为皇家马德里的偶像人物，卡西利亚斯在近20年的时间里给了俱乐部不可思议的稳定性。

他在皇马的最后五年在这个十年开始的时候可能被伤病和与穆里尼奥的口角打断了，但是西班牙人的技术仍然能够发光。

卡西利亚斯在2012年被评为西甲最佳门将，被认为是白衣军团最伟大的仆人之一。

右后卫：卡瓦哈尔

作为皇马青年队的一员，卡瓦哈尔在2012年被允许转会勒沃库森。

不到一年之后，他又回到了伯纳乌，在意识到他太优秀而不能放弃后，白衣军团行使了他们的回购权。

自从回归以来，卡瓦哈尔已经成为皇马的重要一员，并两次入选欧冠最佳阵容。

中卫：拉莫斯

在过去的十年里，如果皇马需要拯救的话，往往是塞尔吉奥·拉莫斯挺身而出。

这位经验丰富的后卫不仅在后防线上冷酷无情，而且在进攻上出奇地冷静。

拉莫斯在门前的能力经常被证明对白衣军团至关重要，他在2014年欧冠决赛伤停补时阶段对阵马德里竞技的扳平一球是他最令人难忘的进球之一。

在防守方面，他因为纪律不严而声名狼藉，是西甲历史上牌数最多的球员，但那些“黑魔法”也常常对他的球队起着决定性的作用。

中卫：瓦拉内

被何塞·穆里尼奥(Jose Mourinho)称为2014年世界上最好的后卫的拉斐尔·瓦拉内已经成为皇家马德里后防线上的一块磐石。

自从2011年与俱乐部签约以来，法国人表现出的成熟远远超出了他的年龄，他拥有其他中卫能与之匹敌的速度和力量。

在状态好的时候，瓦兰是皇马队名单上的第一个名字，他很少有糟糕的表现。

右边卫：马塞洛

马塞洛被迭戈马拉多纳称为2011年西甲联赛中排名第三的最佳球员，仅次于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和莱昂内尔·梅西。

拥有惊人的速度和真正的控球技术，巴西人是防守和进攻的资产。

自从加盟白衣军团以来，马塞洛已经打进了36个进球，在最后时刻阻挡了更多的进球，出场次数接近500次。

中场：莫德里奇

没有哪个中场球员比卢卡·莫德里奇更完美更有风度了。

自从2012年从热刺加盟皇家马德里以来，这位克罗地亚国脚已经两次被评为西甲最佳中场球员，几乎没有人会说他不配在这支球队中占有一席之地。

莫德里奇有着令人难以置信的工作效率，精准的传球，以及远距离射门得分的能力，他是任何教练都梦寐以求的那种球员。

中场：阿隆索

“我这辈子见过的最好的中场之一。”

这是佩普·瓜迪奥拉在2017年对哈维·阿隆索的描述，这名前利物浦球星向我们展示了为什么这位曼城主帅是这位球员在皇马5个赛季里的头号球迷。

阿隆索被评为2011-12赛季西甲最佳中场球员，在他效力的期间，他是白衣军团宝贵的支柱，他将创造力和稳定性与惊人的规律性结合在一起。

中场：托尼·克罗斯

托尼·克罗斯是一名中场大师，他经常不被人们所察觉，但在皇马的欧冠征程中，他发挥了巨大的作用。

在2014年德国世界杯上担任主角后，白衣军团以2500万欧元的价格签下了克罗斯，随后他在国内和欧洲都证明了自己的价值。

这十年来，克罗斯三次入选欧足联年度最佳阵容，一次入选西甲联赛最佳阵容，他在中场的灵活和智慧是皇马的巨大财富。

前锋：贝尔

虽然他在皇马的职业生涯似乎注定要以失败告终，但加雷斯·贝尔在俱乐部的经历却一直是成功的代名词。

自托特纳姆加盟以来，威尔士人帮助俱乐部赢得了四次欧冠冠军，他在2018年决赛中令人震惊的头球攻门——没有一个皇马球迷会很快忘记。

贝尔在门前的表现也一直很出色，30岁的贝尔在238场比赛中打进104球。

前锋：本泽马

在某种程度上，皇马的无名英雄本泽马在过去十年里一直是白衣军团锋线上的关键所在。

除了进球，法国人还经常努力让他周围的人发光发亮。

虽然他迄今为止为皇马打进的228粒进球本身就令人印象深刻，但本泽马的126次助攻也应该能突显他所扮演的无价且常常无私的角色。

前锋：

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在皇马时获得了四次金球奖和三次金靴奖，他在伯纳乌的进球能力达到了前所未有的水平。

他的出现无疑是皇马在欧冠取得非凡成功的关键，而在他缺席的情况下，白衣军团毫无疑问在苦苦挣扎。

凭借450粒进球成为俱乐部历史上的最佳射手，罗纳尔多不仅是过去十年的明星，也是俱乐部历史上最伟大的球员之一。

其他重要提名：

卡西利亚斯的替补，纳瓦斯，在冠军联赛中为皇马表现的非常好。

在中场，卡卡、伊斯科、梅苏特·厄齐尔和安赫尔·迪玛利亚都在候选之列，但他们的整体影响力不如排在他们前面的人。

在球场的另一头，伊瓜因在这十年的开始阶段也有不错的表现，在2011- 2012赛季打进22球，但却没能超越本泽马。