皇马前主席：转会费是个大问题 应该出租贝尔

卡尔德隆承认威尔士国脚需要离开西班牙首都，同时他希望人们对阿扎尔的期望能够现实一点。

前白衣军团主席卡尔德隆说，皇家马德里在今年夏天将贝尔租借出去，这对每个人来说都将是最好的事情。

离开伯纳乌的转会已经被威尔士国脚考虑过了。

在齐达内的带领下，这名29岁的球员已经失去了主力位置，预计他将离开西班牙首都，去寻找稳定的比赛时间和另一位主教练的信任。

回归英超被认为是最有可能的结果，而租借到前托特纳姆热刺的可能性也已经被考虑过了。

卡尔德隆相信这样的协议对所有相关方都是有利的，皇马可能会发现很难找到一个愿意支付大笔转会费的买家。

他告诉天空体育说：“贝尔在这里的处境非常困难。

“很明显齐达内已经抛弃了他。上个赛季他已经像我们展现了没有他在首发阵容中的球队表现。像他这样的球员真令人失望。”

“同样还有转会费的问题。皇家马德里想从他身上得到很多钱，但我发现这很难。”

“也许对每个人来说，最好的办法就是租借。这名球员可以在球场上重拾信心，皇家马德里可以看到他的价值上升。”

“他在这里不成功有很多原因——伤病，还有钱的问题。当他来的时候，我们花的钱比买克里斯蒂亚诺(罗纳尔多)还多。

“人们认为他应该比克里斯蒂亚诺更好，但这是非常困难的。”

随着比利时国脚完成了价值1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)转会马德里的交易后，填补失去罗纳尔多的挑战已经从贝尔身上转移到了阿扎尔这边。

人们对这位前切尔西球星寄予厚望，但卡尔德龙警告说，他不可能填补五次金球奖得主的空缺。

他补充道：“阿扎尔是一名出色的球员，但克里斯蒂亚诺是独一无二的。我从来没有见过或者找到过像他这样的球员。

“阿扎尔很有天赋，也很有技巧，他在世界上最强的联赛中证明了这一点，那就是英超。”

“他可以踢两个边路，擅于过人，传球也很好。他可以踢很多位置——攻击型中场，边锋，甚至是假9号——所以这是一个绝佳的机会。”