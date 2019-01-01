皇马前主帅：贝尔激情不足 没能填补C罗的空缺

前伯纳乌教练批评了威尔士国脚，但赞扬了他的队友本泽马。

贝尔被指责缺乏足够的激情，未能在皇马填充C罗离开后的空缺。

尽管他在周日西甲4-2战胜西班牙人的比赛中取得了进球，但前伯纳乌球员兼主教练瓦尔达诺还是对这名威尔士球员持批评态度。

今年29岁的贝尔，在2013年以8500万英镑（1.12亿美元）的身价转会至皇马，曾被人们看好能填补由罗纳尔多去年夏天离开前往尤文图斯后产生的空缺。

然而，他仍然是一些专家和球迷奚落的对象。

瓦尔达诺在1994年到1996年之间管理过白衣军团，他在一档播客节目上说：“贝尔拥有伟大的天赋，但是他消失了，他表现出的热情比其他球员都要少。”

瓦尔达诺对这名前锋的受伤记录也表示质疑，而且还认为巴西小将小维尼休斯为减轻罗纳尔多离去后带给球队的打击而做了很多。

“贝尔是一个与自己身体对抗的球员，他看起来不像一个充满激情的球员。”他补充道。

“他本来是要来填补C罗留下的空缺，但他没有做到，填补空缺的反而是维尼休斯。”

与此同时，瓦尔达诺不明白西班牙前锋伊斯科是如何失宠于主教练索拉里的，他认为:“马德里放弃伊斯科这样的资源是令人惊讶的。”

但他对恢复活力的本泽马满口赞扬。

31岁的法国人在对西班牙人的比赛中梅开二度。瓦尔达诺评价说:“本泽马正处于一个美妙的时刻，他是一个技巧熟练的球员，他的天赋很高，他的自信让他变得很危险。”

“嘘声变成了掌声，现在他是拥有像拉莫斯和莫德里奇这样的球员的的球队中最有价值的球员。”

“本泽马正处于职业生涯的最佳时期”。

皇马将在周四的国王杯四分之一决赛第二回合客场挑战吉罗纳，第一回合后他们以4:2领先。