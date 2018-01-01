皇马切尔西酝酿惊天交易 伊斯科阿扎尔或互换东家

西班牙国脚伊斯科目前在皇马过得并不如意，甚至有消息传出老佛爷有意将他当做筹码来交换切尔西头牌阿扎尔。

根据西班牙媒体El Gol Digital的最新报道，西甲豪门皇马正在考虑将队内大将伊斯科送至切尔西，作为球队引进阿扎尔的筹码之一。

目前伊斯科在皇马过得并不如意，自新帅索拉里上任后，这位26岁的西班牙国脚就成为了球队替补，甚至在客战罗马的欧冠小组赛中坐上了看台。近日，他不仅在诺坎普遭遇了皇马球迷的嘘声，还被板鸭主帅路易斯·恩里克警告，如无法获得稳定的出场时间，这名马拉加小伙很可能会无法进入最新一期的国家队大名单。

面对如此情况，伊斯科正在考虑离开白衣军团，包括尤文图斯、阿森纳、曼城以及切尔西等诸多豪门在内的球队都对他表现出了浓厚兴趣，尤其是萨里的蓝军，英国知名媒体《太阳报》指出他们甚至已经向皇马方面开出了一份高达7000万英镑的报价

不过这一报价显然没有打动皇马主席弗洛伦蒂诺，不过对方的行为为他提供了另一种思路，那就是用伊斯科+现金的方式来引进自己一直觊觎阿扎尔。

比利时人与切尔西的现有合同将在2020年到期，目前双方仍没有达成续约协议，而球员本人更是在前几天接受采访时再次重申了自己对皇马的兴趣。

虽然无法排除阿扎尔只是在用皇马来增加自己的续约筹码，但无法否认，如果两家俱乐部真的同意了这份交换协议，“扎球王”和伊斯科本人大概率都不会选择拒绝。