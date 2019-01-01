皇马依旧想念C罗 期待小将来替代并不公平

克鲁伊夫认为阿贾克斯可以充分利用葡萄牙国脚转会尤文图斯后留下的空缺。

前巴塞罗那球员乔迪·克鲁伊夫说，皇马仍然想念C罗，而且也不能指望小维尼修斯来填补这位五次获得世界足球先生的空缺。

34岁的C罗在效力皇马9个赛季后于去年夏天以1.14亿欧元（9900万英镑 / 1.28亿美元）的身价去到了尤文图斯。

然而，皇马没能很好地找到替代葡萄牙国脚的人选，导致了球队在上半赛季中遭受了损失，而前教练洛佩特吉也早在10月份就遭到了解雇。

桑提亚哥-索拉里的来到让白衣军团在经历了一场混乱的冠军争夺战后只落后领头羊巴塞罗那6分。

周三他们将在欧冠八分之一的第一回合对阵阿贾克斯的比赛中继续努力，以争取第四次赢得该项杯赛的冠军。

阿姆斯特丹人，前阿贾克斯青年队球员乔迪·克鲁伊夫认为，未能为C罗找寻到合适的替代者是球队的一大弱点。”

“最后，总是会有能力超越其他人的球员，在重要时刻出现，保证你能进很多球。”他告诉够力足球。

“当你在场上的时候，你总是相信你的选择，因为你有那个特别的球员。

“现在皇马更依赖于团队合作。我想他们仍然想念C罗。”

“如果比赛结果是0比0，那个招牌球员就是那个打破平衡的人。”

在伯纳乌的第一个完整赛季中，18岁的维尼休斯在洛佩特吉离开后被空降到了一线队。

巴西人已经为皇马贡献了3个进球和11次助攻，但是克鲁伊夫并不认为他已经准备好成为皇马的中流砥柱。

“他很年轻，很有天赋，这就是为什么他们为他付出了那么多。”这位前荷兰国脚，巴萨传奇人物约翰·克鲁伊夫的父亲补充道。

“当然，让他肩负带领球队的责任是不公平的。要求他这么做和等待他去这么做都是不公平的。”

“他还年轻，需要时间来学习和适应这个年龄的要求。他会有起起落落，这很正常。”

“他的才华是显而易见的，但通常最好不要过多谈论他，这样他就能平静下来，不会背上太大的压力。”