皇马传奇：花两亿也要买凯恩 买他就保证能夺冠

一个在伯纳乌赢得了五次西甲冠军的人认为这位英格兰前锋将会是齐达内队伍中有价值的一员。

皇家马德里的传奇人物乌戈·桑切斯表示，他希望看到自己的老东家签下托特纳姆热刺的当家球星哈里·凯恩，即使他将花费高达2亿欧元。

2014年，凯恩在热刺青年队崭露头角，一跃成为英格兰足坛最耀眼的明星，并从此成为欧洲足坛最优秀的中锋之一。

这名26岁的球员曾两次获得英超金靴，并在过去5个赛季中都是热刺的最佳射手，帮助热刺成为英超前四常客。

凯恩也在国家队舞台上留下了自己的印记，在45场比赛中打进32球，并在2018年俄罗斯世界杯上获得金靴奖。

本赛季他再次为托特纳姆热刺踢出水准，在所有比赛中出场23次，攻入16球。

皇家马德里近年来一直与凯恩的转会联系在一起，在一月的转会窗口开启之前，关于他未来的新猜测就开始出现了。

前皇马前锋桑切斯被广泛认为是历史上最出色的墨西哥球员，。他敦促俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯全力以赴，争取得到凯恩的签字。

“我认为皇马应该有两套阵容和两名强大的9号球员。我注意哈里·凯恩很久了。”他告诉《马卡报》：“我愿意签下他，哪怕是2亿欧元。克里斯蒂亚诺·罗纳尔多也花了很多钱，看看他给了俱乐部什么。”

“但我了解弗洛伦蒂诺·佩雷斯，他的魔力肯定会让他有所作为，但我知道重建球场会让预算减少。”

桑切斯表示他相信本泽马缺少一个合适的锋线搭档，同时也暗示夏季签下的卢卡·约维奇还不能胜任带领皇马前进的任务。

他说：“自从C·罗纳尔多离开后，本泽马完成了那个角色，但是他失去了我曾经拥有的布特拉格诺。”

“卢卡·约维奇？他没有多少机会。我不认为他是一个糟糕的球员，但是皇马现在需要最好的前锋。我认为凯恩就是这样。”

桑切斯坚称像凯恩这样的球员“保证了冠军”，他补充道：“在足球中最困难的事情就是进球。你在6到7名球员身上花了3亿欧元，但没有人能保证你能进球。”

“这就是为什么我会花2亿欧元买一个像凯恩这样的9号人物。没有什么比进球更能保证夺冠了。”

当被问及是否认为凯恩将会比巴黎圣日耳曼的王牌姆巴佩更适合代替C·罗纳尔多时，桑切斯回答说：“他们是两个不同的球员。凯恩是C·罗纳尔多的自然替代者，但姆巴佩和内马尔是不同类型的顶级球员。”