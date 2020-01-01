皇马五中场战术奏效 齐达内盛赞伊斯科复苏

这名西班牙中场在过去几个赛季发现自己在伯纳乌处于边缘位置后，回到了皇马的一线阵容中。

皇家马德里球员伊斯科在西班牙超级杯3-1战胜瓦伦西亚的比赛中表现出色，主教练齐达内称赞了伊斯科的恢复能力。

这名西班牙中场是在沙特阿拉伯吉达进球的球员之一，皇马将在1月12日的决赛中对阵巴塞罗那和马德里竞技的胜者。

在齐达内的第一段执教和索拉里的执教期间，伊斯科经常发现自己是一名轮换球员。

但是这位27岁的球员在齐达内的第二次执教中享受着新的生活——他在皇马最近四场联赛中的三场以及之前的两场欧冠比赛中首发。

“我没有参与伊斯科的恢复，我只是很高兴。”齐达内赛后告诉记者：“他很有个性，也想踢球。他从不逃避责任。”

伊斯科在对阵瓦伦西亚的比赛中尝试了102次传球，其中96次成功，比他在皇马生涯中任何一场比赛都多。

由于本泽马和贝尔的缺阵，加上长期缺阵的巴斯克斯和阿森西奥，齐达内在没有边锋的情况下尝试了他的阵容，并在五人中场中使用了伊斯科和莫德里奇突前。

这一变阵在周三得到了回报，两名球员都表现出色，支援了锋线的卢卡·约维奇，并与克罗斯、卡塞米罗和费德里科·巴尔韦德三名后腰配合出色。

齐达内暗示，这个战术本赛季可能会再次使用，因为这让皇马的边后卫有更多的空间来进攻防守较深的球队。

“我们投入了赢得比赛的所有要素，这是一场应得的胜利。”他说：“我们工作得很好。感情上，我们做得很好。我们拥有踢好比赛的所有要素。我们在对阵瓦伦西亚的比赛中就是这么做的，对手都很出色。”

“我们压得很好。下半场更直接，我很高兴，因为对付一直非常出色的球队并不容易，对手知道如何踢好。我们会很高兴的。”

“今天的选择是让伊斯科和莫德里奇在中路，让边后卫有更多的跑位。这是今天的选择。我们可以用边锋，但我们用了另一种方式，更多的中场和边后卫。我们成功了。”

“我们为比赛做了充分的准备，我们非常了解比赛。我们在一起。最终，是球员们在场上付出了一切。”