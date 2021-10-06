皇马主席暗示明年1月签下姆巴佩 随后澄清：我的话被误解了

这位世界杯冠军仍然在巴黎圣日耳曼效力，而皇马主席表示他的言论被误解了

弗洛伦蒂诺暗示，将姆巴佩带到皇家马德里的交易可能在冬季转会窗口期间完成，这位世界杯冠军前锋将继续让他在巴黎圣日耳曼的合同走至终点。

姆巴佩的合同将在2022年到期，皇马对他的兴趣已经是公开的秘密，银河战舰曾在今夏的转会截止日开出2.2亿欧元的报价求购，但遭到巴黎拒绝。

皇马主席弗洛伦蒂诺最近在接受El Debate采访时谈到俱乐部对姆巴佩的追求，他说道：“我们希望在1月1日，一切都可以得到解决。”

姆巴佩已经向《队报》证实自己今夏向巴黎表示要转会，他说道：“皇马提出了报价，当我说我听到了很多事情时，我说的是其他的事情——人们说我拒绝了六七份续约报价，不可能！”

“人们说我不想和总监莱昂纳多对话，尽管是主席纳赛尔想接管一切。当我被告知要和主席谈话时，我不会说不。人们都说我打算在更衣室里胡闹——再说一遍，完全没有。”

“我想我在巴黎圣日耳曼的冒险已经结束了。我想去挑战一些别的东西。我在法甲已经待了六七年，我在巴黎已经尽力了，我认为我做得很好。”

“在18岁后就来到这里并尽我所能，我认为这是一件了不起的事情。但每个人都可以自由地得出他们想要的结论，但这只是我的评估。离开是合乎逻辑的下一步。”

当被问及他是否会为了离开巴黎圣日耳曼而去其他球队时，姆巴佩说：“不，我和巴黎有情感联系，如果我在这个夏天离开，那也只会是去皇马。”

尽管他关于姆巴佩和一月份转会窗口的言论引发了争议，弗洛伦蒂诺在接受RMC体育采访时澄清，他并不是说皇马会在冬天完成这笔交易，只是说会在明年年初澄清状况。

他说道：“我关于姆巴佩的话被误解了，我说的是，我们必须等到明年才会有消息——我们和巴黎关系很好，我们总是非常尊重这支俱乐部。”