皇马中场巴尔韦德：如果博格巴来 我能向他学习很多

这名乌拉圭中场本赛季已经成为了皇马的一名常规球员，而有传言说曼联球星博格巴可能会转会到伯纳乌。

皇家马德里中场巴尔韦德表示，如果曼联球员博格巴加盟白衣军团，他将可以从后者那里学到很多东西。

博格巴一直有离开老特拉福德的传闻，皇家马德里和尤文图斯都希望在这名法国国脚身上一掷千金。

曼联主帅索尔斯克亚坚持说，因为脚踝受伤而错过了大半个赛季的博格巴不会在一月的转会窗被卖掉。

但是这并没有平息关于这名26岁的球员将在未来几个月离开老特拉福德的传言，因为他已经进入了合同的最后18个月。

巴尔韦德本赛季的冒起让很多人讨论，即现在皇马已经没有必要再签下博格巴了。

这位21岁的球员已经成为齐达内手下不可或缺的一员，他从青年队被提拔，在2019- 2020赛季共已出场20次。

在周三以3比1战胜瓦伦西亚的西班牙超级杯半决赛中，巴尔韦德首发出场，而皇马在决赛中已经预定了一个位置，他们将对阵巴塞罗那或马德里竞技。

赛后，巴尔韦德表示，如果博格巴从曼联转会而来的话，他已经做好了向其学习的准备。

他说：“博格巴?我很平静。当我穿上这件球衣的时候，我试着去享受它。如果将来他来了，显然我将能从他身上学到很多东西。”

这位中场球员随后赞扬了他的教练，因为在他成为伯纳乌的重要一员之前，主教练给了他信心。

“齐达内一直支持我，即使我没有得到上场时间。他给了我信心和保证，他让我们团结成一个整体。”

克罗斯、伊斯科和莫德里奇均获得进球，皇马在沙特阿拉伯的吉达踢出一场精彩的表演，俱乐部的机构关系部主任埃米利奥·布特拉格诺在赛后为球队的胜利欢呼。

布特拉格诺说：“莫德里奇的射门就像一件大师之作。今天更多的是皇马的表现，而不是表现不佳的瓦伦西亚。”