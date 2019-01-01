皇马不愿匹配高额薪水 博格巴若转会将降薪

如果博格巴能够从曼联转会皇马，他将不得不接受一个更低的薪水以完成这个夏天的转会。

如果保罗·博格巴今夏离开曼联加盟皇家马德里，他将被迫减薪。有消息人士告诉ESPN FC，这家西班牙俱乐部不准备支付他在老特拉福德29万英镑的周薪。

曼联的消息人士多次表示，26岁的博格巴将不会在赛季结束后被出售，尽管外界一直猜测这名中场球员可能会转会到伯纳乌球场。

博格巴和皇马主帅齐达内最近都谈到了这位法国国脚在西班牙首都踢球的可能性，但是曼联主帅索尔斯克亚说他希望下赛季博格巴能成为他球队的一部分。

不过消息人士告诉ESPN FC，博格巴的一些俱乐部的队友估计他会推动转会，如果今年夏天曼联未能获得欧冠资格的话，而这变得越来越有可能，在曼联1比1战平切尔西后，他们在剩下两场比赛的情况下落后前四3分。

曼联留住博格巴的决心，不仅源于他对球队的贡献，也源于他的商业价值，这可能促使俱乐部与他的顾问讨论一份新合同，以结束皇马的求购。

但是，尽管有消息人士告诉ESPN FC，皇马对博格巴的兴趣是强烈而持久的，但是俱乐部不愿意给博格巴提供一份价值超过曼联合同的合同，从而给他们的巨额工资账单增加更多的压力。

皇家马德里也在求购切尔西前锋埃登·阿扎尔，俱乐部意识到需要加强球队的各个位置，降低齐达内队伍的平均年龄。

由于高收入球员贝尔、克罗斯和伊斯科都面临着不确定的未来，皇马需要在工资账单上留出空间，以容纳阿扎尔和博格巴这样的球员。如果转会谈判分别与切尔西和曼联进行，阿扎尔和博格巴的转会费都可能超过1亿英镑。

如果博格巴能够从曼联转会过来，他将不得不接受一个更低的薪水来完成这个夏天的转会。