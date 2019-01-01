皇萨绯闻仍未歇 内马高挂免战牌

在本周日即将打响的巴黎圣日耳曼对图卢兹的比赛中，巴西国脚内马尔依旧被主教练图赫尔排除在阵容之外。

自从今年夏天被报道出推迟与球队汇合备战之后，这位巴西前锋至今未获得一分钟的上场机会。内马高挂免战牌

本赛季迄今卫冕冠军大巴黎已经结束了两轮的联赛。这其中包括3比0轻取尼姆队以及爆冷不敌雷恩队。本轮当他们回到巴黎王子公园球队迎战图卢兹时，人们将依然无法看到这个星球身价最贵球员的身影。

内马尔甚至不在本轮图赫尔公布的19人大名单之列。除内马尔之外，赫雷拉，德拉克斯勒以及科赫尔也因为伤病原因缺席了这份大名单。

离欧洲转会窗口关闭还剩下一周的时候，主教练并不急于召回这名仍然心猿意马的巴西前锋。目前皇家马德里和巴塞罗那仍然在竭尽全力引进内马尔，而大巴黎也依然继续待价而沽。

“如果明天他和俱乐部之前的问题能够得到彻底解决那么他明天就可以上场”图赫尔如是告诉记者。

“他已经为出赛做好了准备，但是今天这个时间点他的前景还不明朗，也许明天就明朗了。”

“内马尔的去向仍然还不确定，对其旁人也是爱莫能助。”

“所有人都已经习惯了发生在内马尔身上的种种情况。类似的情况之前在内马尔受伤时也发生过。对一名世界顶级巨星来说这是十分正常的”

在内马尔渴望离队的传闻已成为公开的秘密之后，皇家马德里的主帅齐达内也已暗示渴望得到内马尔。

“我这周六有比赛，因此我只考虑我手上现有的球员。”在对阵瓦拉多利德的赛前齐达内如是说。最终皇马与对手1:1战平。

“在9月2号转会窗口关闭之前任何事情都有可能发生。”

“一些人可能会来，一些人可能会走。我希望9月2号早点到来这样就再没有任何问题了。我只考虑当下，考虑周六的比赛”