皇家马德里什么时候可以确定夺得2021-22赛季西甲冠军？

整个欧洲的冠军追逐战正在接近一个激动人心的高潮结局，从英超到西甲，再到德甲和意甲，各国顶级联赛冠军的归属还没有确定。

一些人们非常熟悉的重量级俱乐部仍然在为确保国内统治地位而努力，皇家马德里就在意大利教练安切洛蒂的注视下在西班牙处于领先地位。

皇马正在向终点前进，但他们什么时候能越过那条线并确认夺冠？够力足球将带您了解一下。

皇马目前在西甲以15分的优势领跑，球队和大多数队伍一样还剩6轮联赛未踢，不过他们的死敌巴萨还剩8轮联赛，目前排名积分榜第二位。

这意味着，巴萨从现在到赛季末最多仍可拿到24分，如果两队都不犯错在剩余比赛里取得全胜，那么皇马将提前两轮成为冠军，

皇马剩余西甲赛程：

4月20日，对阵奥萨苏纳

5月1日，对阵西班牙人

5月8日，对阵马德里竞技

5月11日，对阵莱万特

5月15日，对阵加的斯

5月22日，对阵贝蒂斯

皇马是西甲历史上最成功的球队，自1932年首次夺冠以来，一共获得34座西甲冠军。

不过最近几年他们遇到了一些困难，巴萨经常领跑积分榜，让他们扮演追赶者的角色。

同城死敌马竞的崛起也影响到了银河战舰，西甲联赛不再是两强争霸。

皇马上一次夺得西甲冠军是2019-20赛季，当时球队主帅是齐达内，齐达内还在2016-17赛季带领银河战舰夺冠。

皇马会希望尽快确定夺冠，但竞争还未结束，巴萨、塞维利亚和马竞目前都积60分，分列二至四位。

如果皇马在赛季最后阶段掉链子，那么理论上其他球队仍有可能完成惊天大逆转，夺得冠军。

皇马在3-2逆转击败塞维利亚后还将迎来与马竞的德比战，而本赛季所有国家德比都已经踢完，上次和巴萨碰面皇马0-4输球，在哈维带领下重获活力的巴塞罗那也跃跃欲试。

如果少赛的两轮全部取胜，那么巴萨与皇马之间的分差将被缩小至9分，但在经历了赛季初的失败后，巴萨现在更多地专注于长期建队工作。