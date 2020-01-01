皇家社会体育总监：正与皇马沟通 对留下厄德高感到乐观
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皇家社会相信马丁·厄德高下赛季将会继续留在阿诺埃塔球场，他们的体育总监证实球队目前正在与皇马沟通续租的问题。
这名挪威年轻球员在2019年夏天再次被外租，离开了圣地亚哥·伯纳乌球场。在此之前，厄德高还曾租借效力于荷甲劲旅海伦芬与维特斯，均给人留下了深刻印象，这也让他自己下定决心留在西甲证明自己。
有媒体报道称，这位15岁就已经崭露头角的挪威新星引起了多家欧洲俱乐部的关注，而皇马可能会将其作为筹码，以引进其他的顶级球员。
不过这一切都被皇家社会的体育总监罗伯托·奥拉比否认，他向媒体证实目前俱乐部正在与皇马谈判，以让厄德高在2020-21赛季继续效力于蓝白军团。
罗伯托·奥拉比告诉《马卡报》:“在决定加盟我们之前，实际上厄德高已经与勒沃库森达成了一份协议。我想这是因为他喜欢他所听到的和看到的，我知道即使在现在，他的心态也是如此。”
“我们必须让他表达自己，不仅仅是作为一名球员，也是作为一位普通人。”
“我们和皇马的特殊关系已经有一段时间了，双方也进行了一番开诚布公的交流，他们清楚厄德高的情况，也清楚厄德高的想法。”
“对于厄德高的态度，我是非常乐观的。我对他很有信心，不仅仅是从球员的角度，还有他的状态。”
本赛季是厄德高成为西甲主力球员的第一个赛季，在所有比赛中攻入了7球8助攻，给人们留下了深刻的印象。