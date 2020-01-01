皇家社会体育总监：正与皇马沟通 对留下厄德高感到乐观

这名挪威的年轻球员在离开伯纳乌的一段时间里给人留下了深刻的印象，但他很有可能继续留在皇家社会。

皇家社会相信马丁·厄德高下赛季将会继续留在阿诺埃塔球场，他们的体育总监证实球队目前正在与皇马沟通续租的问题。

这名挪威年轻球员在2019年夏天再次被外租，离开了圣地亚哥·伯纳乌球场。在此之前，厄德高还曾租借效力于荷甲劲旅海伦芬与维特斯，均给人留下了深刻印象，这也让他自己下定决心留在西甲证明自己。

有媒体报道称，这位15岁就已经崭露头角的挪威新星引起了多家欧洲俱乐部的关注，而皇马可能会将其作为筹码，以引进其他的顶级球员。

其他球队

不过这一切都被皇家社会的体育总监罗伯托·奥拉比否认，他向媒体证实目前俱乐部正在与皇马谈判，以让厄德高在2020-21赛季继续效力于蓝白军团。

罗伯托·奥拉比告诉《马卡报》:“在决定加盟我们之前，实际上厄德高已经与勒沃库森达成了一份协议。我想这是因为他喜欢他所听到的和看到的，我知道即使在现在，他的心态也是如此。”

“我们必须让他表达自己，不仅仅是作为一名球员，也是作为一位普通人。”

“我们和皇马的特殊关系已经有一段时间了，双方也进行了一番开诚布公的交流，他们清楚厄德高的情况，也清楚厄德高的想法。”

“对于厄德高的态度，我是非常乐观的。我对他很有信心，不仅仅是从球员的角度，还有他的状态。”

本赛季是厄德高成为西甲主力球员的第一个赛季，在所有比赛中攻入了7球8助攻，给人们留下了深刻的印象。