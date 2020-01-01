皇家社会传奇：厄德高能取代魔笛 他能和阿隆索一样成功

这名挪威人在被租借到皇家社会期间引起了人们的关注，但是他将在某个时候被他的母队带走。

皇家社会传奇罗伯托·洛佩兹·尤法特表示，马丁·厄德高和前皇马球星哈维·阿隆索有些类似的特点，他有能力成为卢卡·莫德里奇在伯纳乌的替代者。

这名挪威青年目前正以租借的形式效力于皇家社会，他正在用自己的优异表现证明自己在西甲联赛中的价值和地位。

这项2019年夏天达成的租借协议将持续两个赛季，21岁的厄德高将在2021年6月回到伯纳乌球场。然而，他毫不掩饰自己想要在皇马有所突破的想法，而这位小将在本赛季的优秀表现也让人纷纷猜测他的租借期可能会被缩短。

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罗伯托·洛佩兹可以理解为什么白衣军团会考虑提前结束厄德高的租借，毕竟皇马的主力中场金球先生莫德里奇已年满34岁，进入了自己职业生涯的末期。

这位皇家社会名宿在接受Noticias de Gipuzkoa采访时谈到了厄德高，他表示：“我认为他很有头脑，他知道自己来皇家社会的原因：向人们展示自己，展示自己的能力，他在等待皇马中场出现空缺。当然，这些只是我个人的想法，但莫德里奇确实可能会在明年离开。”

“当然也有这种可能性，就像他很多次说得那样，他将在这里呆满两年。皇家社会当然愿意把他留下，不过这并不是简单的只要你愿意支付租借费就行了的问题，还牵扯到皇家社会和皇家马德里的策略。”

罗伯托·洛佩兹对厄德高能在本赛季贡献7球8助攻感到惊讶，他原本对这位小将没有那么高的期待：“他不仅让皇家社会的球迷和工作人员感到惊讶，也让皇家马德里的人们和整个西班牙感到惊讶。”

“如果你问谁是皇家社会最重要的球员，他们会说厄德高、伊萨克和米克尔，但厄德高永远排在第一位。”

“他几乎拥有在中场踢球的所有特质。我们不会只谈论他精湛的技术，他知道什么时候该做什么事，什么时候该传球，与此同时，他夺回球权和在压力下出球的能力也很突出。因为首先给对方中卫施加压力的就是他。”

“如果你非要鸡蛋里挑骨头，找到厄德高的不足之处，那就是他有点粘球。不过他依旧会在正确的时候将球传到队友脚下，他是一个有天赋的球员，他知道什么是最好的，什么对他和球队来说是最重要的。”

当然，厄德高并非唯一一位曾在皇家社会和皇马踢球的中场球员，罗伯托·洛佩兹提出，厄德高可以追随阿隆索的脚步。

“我不会说他让我想起了阿隆索，他们两人在中场的踢法和作用并不相通，但同时他也是一位中场球员，他也能送出很多极为出色的传球，是的，他们两人有着许多相似之处，和哈维也有一些共同点。”