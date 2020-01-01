皇家社会主席：厄德高下赛季或留队 不过决定权在他自己

这名挪威天才与回到西班牙首都豪门联系在一起，但是皇家社会主席相信这名前锋最终会留下。

皇家社会主席约金·阿贝里巴伊相信马丁·厄德高下赛季将会继续留在阿诺埃塔球场，而不是回到皇家马德里。

21岁的厄德高在去年以租借一年的形式加盟了皇家社会，不过目前有报道称他可能会将这份合同延长到下个赛季。

与此同时，这位挪威国脚也有可能回到皇马，不过阿贝里巴伊相信厄德高会继续留在皇家社会。

其他球队

“我认为厄德高会留在皇家社会，我相信这一点，我们也希望能够达成这一心愿。”

“他当然可以选择回归皇马，但如果他想要留下来，就必须像他去年加盟而来的一样，说服自己，确信在这里效力是下赛季的最好选择。”

“这件事的决定权在他，我认为他最终会留下来。”

在西甲因新型冠状病毒疫情停赛以前，厄德高在本赛季的28场比赛中打进了7个进球和8次助攻。

他帮助皇家社会进入了国王杯决赛，他们将在决赛中面对毕尔巴鄂竞技，不过阿贝里巴伊不清楚这场比赛会在什么时候进行。

“在短时间内组织一场决赛并不容易。我认为那是不可能的，因此我们不知道任何具体的日期。”他表示。

“现在很难想象那种场景——在本季结束前，在观众面前进行一场决赛。”

皇家社会传奇罗伯托·洛佩兹·尤法特认为，马丁·厄德高有能力在皇马一线队占据一席之地，他的出场顺位甚至可能会超过老将卢卡·莫德里奇。

“我认为他很有头脑，他知道自己来皇家社会的原因：向人们展示自己，展示自己的能力，他在等待皇马中场出现空缺。当然，这些只是我个人的想法，但莫德里奇确实可能会在明年离开。”

“当然也有这种可能性，就像他很多次说得那样，他将在这里呆满两年。皇家社会当然愿意把他留下，不过这并不是简单的只要你愿意支付租借费就行了的问题，还牵扯到皇家社会和皇家马德里的策略。”

“如果你问谁是皇家社会最重要的球员，他们会说厄德高、伊萨克和米克尔，但厄德高永远排在第一位。”

“他几乎拥有在中场踢球的所有特质。我们不会只谈论他精湛的技术，他知道什么时候该做什么事，什么时候该传球，与此同时，他夺回球权和在压力下出球的能力也很突出。因为首先给对方中卫施加压力的就是他。”

“如果你非要鸡蛋里挑骨头，找到厄德高的不足之处，那就是他有点粘球。不过他依旧会在正确的时候将球传到队友脚下，他是一个有天赋的球员，他知道什么是最好的，什么对他和球队来说是最重要的。”