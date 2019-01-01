白衣欧冠不够味 米兰新援目标仍是欧洲之巅

前皇马边卫已经尝到过欧冠冠军的滋味，但他更期待在登陆圣西罗后帮助红黑军团终结对于这份荣耀的等待。

在皇马签下后卫米利唐和门迪之后，21岁的左后卫特奥-埃尔南德斯也为自己2年的伯纳乌生涯画上了句号，以2000万欧元的身价转会前往米兰。

2017年夏天，齐达内花费3000万欧元才从同城对手马竞手里签下这名希望之星，但直到离开，他也只获得过13次西甲出场机会。

尽管如此，在皇马2017-18赛季加冕欧冠冠军的道路上，特奥也贡献了自己的一份力量并且最终获得了一块奖牌。

在接受米兰官网采访时，特奥表达了希望与米兰一起赢得更多荣耀的愿望。

这位法国U21国脚说道：“我很兴奋也很开心能够加盟米兰。我希望我能与这家俱乐部一起创造新的历史。”

“我将为俱乐部尽我所能。AC米兰是一家顶级俱乐部，这也是我为什么选择这里的原因，我希望和红黑军团一起实现最伟大的目标，赢得欧冠冠军。”

“我想要告诉球迷，我来这就是为了创造历史，并且为你们奉献一切。”

“我很荣幸能够来到这里。米兰加油！”

埃尔南德斯还是这个夏窗米兰第一位加盟的新援，而人们对于球队主帅马尔科-詹保罗的期待绝不止于此。而这位来自桑普多利亚的新教头，或许还将为圣西罗挖来中场普拉埃特。