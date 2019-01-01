白血病治疗间隙 米哈伊洛奇执教博洛尼亚意甲首秀

这位前南斯拉夫国脚上个月证实，他被诊断出患有癌症，但他并没有打算辞去教练一职。

尽管米哈伊洛维奇正在从白血病中恢复，但他将在周日临场执教博洛尼亚的意甲首场比赛。

现年50岁的米哈伊洛维奇上月证实被诊断出患有癌症，但他并不打算辞去教练一职。

10天后，俱乐部证实，米哈伊洛维奇的第一轮治疗已进入计划阶段，并补充说，他将再进行三周的密切观察，“监测血液和临床参数”。

米哈伊洛维奇因此错过了博洛尼亚的季前赛，而他本赛季在维罗纳的首场比赛的也不是板上钉钉的。

但俱乐部在周日确认，这位前塞尔维亚国家队成员将在周日带队挑战主队维罗纳。

米哈伊洛维奇在一月份被任命为博洛尼亚的主教练，取代了因扎吉的位置，开始了他在博洛尼亚的第二次执教。

这是塞尔维亚人第二次直接取代因扎吉成为一家俱乐部的主教练，上一次是在2015年被AC米兰解雇后前去上任的。

在塞尔维亚人被任命后，博洛尼亚在状态上有了戏剧性的提升，他们在2018/19赛季的最后12场比赛中赢了8场，在联赛上排名第10名。

他在意大利享有近乎传奇的地位，他的名声最初是在90年代和00年代作为一名中场球员在罗马、桑普多利亚和拉齐奥获得的。

他保持着意甲任意球进球最多的纪录，这是他和皮尔洛共同获得的荣誉，因此被广泛认为是有史以来最优秀的任意球球员之一。

他是贝尔格莱德红星队的一员，1991年红星队震惊了世界——赢得了欧洲冠军杯；那是该赛事的倒数第二届，一年后该赛事更名为欧洲冠军联赛。

他参加了1998年的世界杯和2000年的欧洲杯，代表了前联邦共和国解体后实力下降的南斯拉夫国家队。