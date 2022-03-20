登贝莱重获新生？国家德比前 这位法国边锋迎来生涯最佳状态

登贝莱的未来——以及他本人的很多方面——依然是个谜。尽管这位巴萨花费1.47亿欧元签下的球员可能在今夏自由转会离队，但一些重要的事情已经发生了改变。

从在诺坎普被数以万计的球迷吹口哨，而其他人则对他欢呼以示支持，这种情感拉锯战终于结束了。

赢家是哈维、登贝莱本人和巴塞罗那这个俱乐部，他们的目标是在周末的西班牙国家德比中取胜。

巴塞罗那球迷已经把他们的挫折感发泄出来，向未来的不确定性低头，并尝试在仍然可以的时候享受这位24岁的球员带来的东西。

这位法国边锋让他们感觉很放松，最近几周他为巴萨做出了惊人的贡献，帮助他们在积分榜上飞速前进，并进入欧联杯四分之一决赛。

在2月底对阵毕尔巴鄂竞技的比赛中替补登场时，人们对他的评价还没有定论。尽管巴萨以1-0的微弱优势领先，但当他在第67分钟跑上场时，他的存在并没有受到在场的相当一部分人的欢迎。

第73分钟，登贝莱从左路突破，射门得分，点燃了诺坎普的热情。这是一个重要的转折点，最终让那些不听哈维的话的人闭上了嘴。

今年2月，当登贝莱从暂时的流放中归来，坐在对阵马德里竞技的替补席上时，教练曾呼吁球迷不要骚扰他。

谈及在登贝莱拒绝续约的情况下自己仍继续征召球员时，哈维说道：“我们不会做搬石头砸自己脚的事。”

如果哈维能够做决定，他不会在此前两场比赛中弃用登贝莱，以逼迫球员在冬窗离队。

相反，哈维想利用好登贝莱，在他上任的时候，哈维曾表示登贝莱可以成为世界上最好的边锋。不过，拉波尔塔和体育总监阿勒马尼想对这名经常受伤而且拒绝续约的球员态度强硬。

哈维从一开始就很支持登贝莱，而那份信任和支持已经带来了巨大收获。

在对阵毕尔巴鄂竞技的比赛中，登贝莱贡献1球2助，而在巴萨4-0大胜奥萨苏纳的比赛中，他又送出2个助攻。

尽管特劳雷表现出了勤奋的态度和爆炸一般的速度，但登贝莱的状态表明他是不可被替代的，他是一个高别人一头的精英前锋，而且现在终于能够表现自己的实力。

一些人开始谨慎地希望登贝莱会与巴萨续约，然后继续留在球队。

奥巴梅扬的到来无论在场内外来说都是对登贝莱的支持，登贝莱立即重拾了他们俩在多特蒙德的友情。

奥巴梅扬说道："我希望他能再留一年或两年。我真的很高兴能和他一起踢球。自从我来到这里，他一直训练得非常好，表现得很好，他在不断助攻。”

"我没有任何怀疑，因为我已经认识他很多年了。我为他提供微笑，因为最重要的是他过得开心！"

问题是登贝莱和他的经纪人西索科是否能让巴萨的强硬谈判策略成为水到渠成的事——没有私人恩怨，只有生意——以及他们是否愿意在经济上作出妥协。

登贝莱目前的状态——可以说是他职业生涯中迄今为止最好的状态——是他可能被诱惑留下的一个因素。哈维给了他个人的关注和照顾，而这似乎正在改善他的稳定性。

除了偶尔的守时问题外，他早年在巴萨时不够职业的说法已经消失了。

被排除在最新的法国队名单之外，可能也会让登贝莱认为如果自己留下来并继续保持目前的水平，他将更有可能在卡塔尔世界杯之前重返法国队。

毋庸置疑的是，登贝莱正在走向成熟。他在对阵加拉塔萨雷的下半场出场，帮助巴萨成功击败对手，并在艰难的氛围中保持了2-1的微弱领先，晋级欧联8强。

记者哈维尔-博什在《世界体育报》中写道：“在他的生命中，他终于有一次做出了很好的决定。”

博什强调了登贝莱的进步，但同时也展示了很多在针对登贝莱的文章中所使用的语气，这些语气介于讥讽和气愤之间，而这或许可以说明为什么登贝莱更倾向于在其他球队重新开始。

“登贝莱没有轻易放弃球权，他没有在不必要的情况下太过花哨，注意力没有出现大幅下滑，相反，他与队友产生了联系。在伊斯坦布尔，他懂得去做球队需要他做的事情，并且没有犯错。”

虽然有人怀疑登贝莱最近积极回追防守的做法可能是为了赢得一份大合同，但赛后登贝莱给了主席拉波尔塔一个大大的拥抱，这再次柔和地暗示了俱乐部和球员之间潜在的和解。

无可否认，巴塞罗那的重建计划是令人兴奋的，据说登贝莱与几位年轻球员关系密切，比如加维和佩德里。

周末在伯纳乌球场，登贝莱将与他们并肩作战，这可能是他最后一次参加西班牙国家德比。不过，这也可能是“新登贝莱”第一次参加西班牙国家德比。