登巴巴：梅西本身更出色 但当赛季马内更给力

前切尔西射手认为梅西加冕2019年金球奖显然有失公平，他相信自己目前效力于利物浦的同胞更有资格获得这一奖项。

马内跟随利物浦在2018-19赛季实现了团队荣耀和个人荣耀的双丰收，除了欧冠冠军之外，他还收获了英超金靴。本月初，马内还被评为非洲年度最佳球员。

但在更早之前的金球奖评选中，这位塞内加尔射手仅仅排名第四位。在登巴巴看来，这样的结果只能说明，金球奖并非球员状态的反映，更多考量的则是球员的人气。

登巴巴告诉《独立报》：“这些天，我们聊了太多关于数据的问题，我相信他（马内）无论是个人数据还是集体数据都配得上加冕金球奖。”

“我一直都在说，即使你把马内2019年的数据和梅西对调一下，赢得金球奖的也只会是梅西，哪怕他的进球数更少。”

“事实就是马内赢得了欧冠，超级杯，他打出了一个精彩绝伦的赛季，还成为了英超第一射手，这多么疯狂！不仅如此，他在所有比赛中都起到了决定性作用，我相信他有资格赢得金球奖。”

“我和很多球员交流过，他们都说‘是这样没错，但梅西就是更出色的那一个。’当然，所有人都清楚这点。”

“即使马内跑过来跟我说他比梅西更优秀，我也会拍拍他的脸，让他闭嘴。但就2019年而言，在我看来，他拥有一个比梅西更成功的赛季。”

34岁的登巴巴目前效力于土超球队伊斯坦布尔巴萨克赛尔，他很高兴看到目前这支年轻的切尔西，已经在主帅兰帕德的带领下初露锋芒。同时他也希望提醒球队，尽管转会禁令解除，也无需在转会市场上豪掷千金。

登巴巴继续说道：“这些年轻人每周都在证明自己。但他们还是不像二十七八岁的球员那样有经验，所以切尔西或许会签下一些经验丰富的球员来帮助他们赢得关键比赛。”

“但这也并不意味着他们需要投入巨额资金，我相信稍加补充就能够帮助到球队。”

“我看过一张图，说明了利物浦是如何利用卖掉库蒂尼奥得来的钱进行引援的。看看他们打造出的球队，真是太不可思议了。”

“今年，切尔西也没被拉开太大差距。我相信如果俱乐部支持兰帕德的工作，明年他们肯定能竞争一些重要锦标。我相信兰帕德。”