瘦死骆驼比马大 范戴克：切尔西没阿扎尔也很强

弗兰克·兰帕德的球队在没有比利时人的情况下艰难的度过了对阵曼联的首场联赛。

范戴克希望利物浦在超级杯上面对一支不同于上赛季的，没有阿扎尔再造成严重困扰的切尔西。

当时蓝军在9月安菲尔德的联赛杯比赛中以2-1取胜，阿扎尔打进了一粒激动人心的制胜球，然后三天后又在英超联赛1-1的平局中首开纪录。

这位明星边锋已经离开了蓝军加盟皇马，他的前俱乐部在兰帕德执教的第一场比赛中以0-4的比分输给了曼联。

荷兰后卫范戴克否认阿扎尔的离开意味着利物浦将会在今晚伊斯坦布尔的比赛中轻松取胜。

“阿扎尔是一名优秀的球员，他对他们很重要，但我认为他还有其他很多优秀的球员。”范戴克告诉记者。

“我认为他们的表现和去年有所不同。”

“我们会分析他们，然后我们会做好准备。”

“上个赛季发生的任何事情都不会对未来再产生任何影响。这将是一场全新的比赛。”

这名后卫更倾向在比赛前把注意力集中在自己的球队上。

红军在与诺维奇的联赛首场比赛中拿到了3分，范戴克希望俱乐部能在每场比赛中都有所进步，无论比赛对手是谁。

“他们的俱乐部有了新的情况，但是我们希望比去年做得更好，我们会看到的。”

利物浦队在这场比赛中将没有小腿受伤的主力门将阿利森。新签约的阿德里安将进入首发阵容，范戴克相信这位前西汉姆门将已经准备好了。

“我认为他在自己职业生涯中打了很多重要的比赛，所以我不认为他会感到紧张。”这位中后卫说。

“他必须和我们一起努力，希望我们最终能赢得冠军。”

在阿利森受伤后，阿德里安在4:1战胜诺维奇的比赛的半场前替补出场，但在今晚对阵切尔西的比赛前似乎已经准备就绪，而门将安迪·罗纳根将作为替补。

这位前普雷斯顿和利兹的门将在季前赛期间与欧洲冠军一起，现在看来他将以一份短期合同加盟克洛普的球队。