痴心错付 埃里克森：加盟曼联从来都不可能

丹麦人说在离开热刺后留在英超“会是一个简单的解决办法”，但是他想要离开英格兰的新体验。

国际米兰中场克里斯蒂安·埃里克森承认他曾与曼联就可能的转会进行过谈判，但声称他从未真正考虑过从热刺转会到老特拉福德的可能性。

上赛季末在冠军联赛决赛中输给利物浦后，埃里克森表达了离开热刺的愿望，这让整个欧洲的很多俱乐部都十分关注。曼联最初被认为是签下这名球员的领跑者。

当被问及之前与曼联的联系时，埃里克森告诉BBC体育：“有几年了，但这从来都不可能。”

其他球队

“当然，我们确实和他们谈过，我们确实听到了什么是可能的，什么是不可能的。”

“但最终，就我个人而言，我想要一个新的挑战。留在英超是一个简单的解决办法。”

“当然，留在托特纳姆也是一个解决办法，但对我来说，这只是想在一个新的国家尝试一个新的挑战。一旦国际米兰出现，这真的不是一个困难的选择。”

埃里克森继续回顾了他在热刺的最后6个月，承认球队在欧洲最大的舞台上失利后，一切都开始走下坡路。

主教练毛里西奥·波切蒂诺去年11月被解雇，原因是热刺在英超联赛中排名下滑，穆里尼奥被选为他的继任者，而利物浦开始成为英格兰足球的主导力量。

“欧冠决赛是一个特别的时刻。在热刺的历史上，这是第一次。”埃里克森说：“在那里是那么美好和美丽。但是你输了，第二天就是世界末日了。事情就是这样。”

“后来就很难了。赛季开始时，人们还在为欧冠决赛伤心。在你得到一些糟糕的结果之后，你就会进入一个你不习惯的恶性循环，很难再回到正轨。”

“但是如果你看看英超联赛，只有一支球队是真的飞上天。其他球队都在努力寻找自己的位置，不仅仅是热刺。有些赛季就是这样的。”

“过去五年的历史是热刺在很长一段时间内都没有达到过的水平。这不是结束的时候，但在某种程度上，它只是出现了，这是我们没有预料到的，也不想要的。”

埃里克森补充道:“从历史上看，一月转会到意甲并不容易。每个人的身体状况都是一样的，因为他们整个赛季都在一起训练。”

“我需要适应他们踢球的方式，学习他们做的不同的事情。”