痛定思痛 小雷：2017年惨败热刺是利物浦的转折点

热刺当时在温布利轻松击败了利物浦，因为德扬·洛夫伦在31分钟内犯了两个错误。

杰米·雷德克纳普称，2017年10月利物浦1-4惨败托特纳姆热刺是尤尔根·克洛普治下俱乐部的转折点。

德扬·洛夫伦在温布利的比赛中犯了两个重大错误，这促使克洛普在31分钟后替换了这名后卫。

“那场失利使得热刺排名第三，利物浦排名第九。回顾过去，我们可以看到这个结果对克洛普来说有多么重要。”雷德克纳普在《每日邮报》上说。

“这是一场喜剧般的防守，是他们自1964年以来最糟糕的开局。德国人后来说:‘托特纳姆不需要天才就能突破我们。’然后我们看到了他的反应。”

雷德克纳普认为克洛普确信他需要在那场比赛后花大把的钱来重建他的后防，这导致了红军一系列的转会操作。

目前利物浦以13分的优势高居英超积分榜榜首，比排名第七的热刺多出28分。

雷德克纳普希望热刺主帅穆里尼奥能够改变他的战术，因为主力前锋哈里·凯恩的脚筋已经受伤。

这位前利物浦和托特纳姆热刺的中场球员说：“葡萄牙人自从接手后就变得非常直接。这是一支试图尽快找到中锋的球队。然而，他们可能必须找到一种不同的方式来威胁利物浦，没有纯正的9号。

“他们可能需要更多的以控球为基础的比赛，把球放在中场的地面上，而不是直接把球传给前锋。孙兴慜可以在那里做一份工作，但他可以提供和凯恩不一样的技能。”