痛定思痛要引援 曼联夏窗锁定库利巴利等四目标

曼联在欧冠八分之一决赛首回合中主场0比2不敌巴黎圣日耳曼，俱乐部认识到必须投入资金，加大引援力度，才能缩小曼联与目前欧洲顶级球队之间的差距。

曼联俱乐部副主席伍德沃德已经接受现实，他认识到曼联需要投入巨额转会资金加强引援，才能让红魔重新回到欧洲顶级俱乐部的行列。

曼联在欧冠八分之一决赛首回合中坐镇老特拉福德球场迎战巴黎圣日耳曼，却被对手2比0击败，次回合将移师王子公园球场，曼联晋级的希望看起来非常渺茫。

索尔斯克亚上任曼联临时主帅后，前11场比赛取得10胜1平的不败战绩，然而却在面对法甲豪门时吃到败仗，也由此看出曼联与欧洲顶级球队之间的实力差距。

曼联前任主帅穆里尼奥在去年夏天曾坚持表示需要引进后防球员，但被伍德沃德否决了引援计划。

现在补强后卫再次成为曼联的首要目标，其中中后卫补强刻不容缓，而边后卫也在曼联的考虑之中。

据英格兰媒体《每日镜报》消息，那不勒斯中后卫库利巴利仍是曼联夏季引援的头号目标。但那不勒斯方面为这位塞内加尔国脚的标价高达9000万英镑。

此外，马竞的卢卡斯-埃尔南德斯可以踢中后卫和左边后卫，他也在曼联的考察名单上，佛罗伦萨的米伦科维奇则是右路多面手。

效力于尤文图斯的道格拉斯-科斯塔也与曼联密切相连，他在考虑今年夏窗时离开斑马军团。