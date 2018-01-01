痛失好局 波切蒂诺：热刺的比赛方式有问题

托特纳姆热刺在昨晚英超联赛中1:3被狼队击败，这场失利意味着他们未能缩小与领头羊利物浦的积分差距。

托特纳姆热刺主教练波切蒂诺表示，托特纳姆在周六1:3惨败狼队而告终的比赛中所采取的方法是错误的。

热刺在上半场凭借哈里-凯恩神仙远射得分取得领先，但却无法像在大胜埃弗顿和伯恩茅斯的比赛中那样将领先优势进一步扩大。

相反，他们被狼队下半场的复苏惊呆了，威利·博利、劳尔·希门尼斯和埃尔德·科斯塔都是客队献上进球的球员。

这一结果终结了马刺在联赛中五连胜的势头，对他们夺冠的希望是一个打击，虽然波切蒂诺的球队在早先的节礼日上5:0大胜伯恩茅斯，积分超越曼城，跃居第二。

“我们在下半场没有控球。”波切蒂诺说，“我们尝试的方式是错误的，太多长传，我们的体力在下半场下降了很多。”

“在他们扳平比分后，我们很难再回到比赛中了。但这就是足球。”

“我们在过去几周的表现非常好，保持这样的水平是很困难的。”

“我们试图在下半场再靠上一点，但我们踢得太直接了，我想我们开始为其他比赛的努力付出了代价。”

“我们不是机器。我们需要明白，我们不能让自己陷入这种境地。”

“我认为我们比赛的方式错了，让对手在接球时创造了机会。”

热刺现在希望利物浦和曼城在本周末晚些时候分别对阵阿森纳和南安普敦的比赛中失分。然而，如果他们的死敌各得3分，他们将落后利物浦9分，跌至第三名。

接下来热刺将在元旦前往加迪夫，然后在下周末对阵特兰米尔流浪者。

至于狼队，他们将在周三主场迎战水晶宫。战胜托特纳姆后使狼队在积分榜上名列第七。