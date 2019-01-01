痛失好局 曼联接近完成主场零封数新低赛季

大卫·德赫亚的一个失误使得红魔在老特拉福德又一次失球，而他们也来到了半个世纪以来零封次数最少的记录上。

曼联在老特拉福德1-1战平切尔西的比赛中又一次失球，现在他们正在完成一个近半个多世纪以来主场零封最少的纪录的过程中。

马科斯·阿隆索在上半场后半段攻入一球，将切尔西从落后的局面中拉了回来。此前，在比赛开始仅11分钟时，胡安·马塔就帮助曼联攻入一球以1-0领先。

切尔西的进球是德赫亚又一次失误的结果，是红魔的主力门将在他的最近四场比赛中的第三个失误中表现依旧挣扎。

曼联本赛季在老特拉福德上失球并不是什么新鲜事，因为他们本赛季只在英超联赛中拥有两次零封纪录。

在11月对阵水晶宫的比赛中，红魔与对手0-0照片，而在2月对阵利物浦的比赛中再次0-0，红魔是本赛季联赛中唯一2次在主场球迷面前阻止对手进球的比赛。

目前，曼联在老特拉福德的18场比赛中，只有11%的比赛是零失球，或者说有两场是零失球。这是他们自1962-63赛季以来的最差战绩，当时红魔在21场主场比赛中只有两场没有失球，比例为9.5%。

索尔斯克亚的球队本赛季还有一次机会在老特拉福德击败对手，他们将在联赛的最后一天迎战卡迪夫城。

在与切尔西战平的比赛中，他们只有7脚射门，因此曼联也希望在这个过程中提高自己的进攻能力。

现在红魔在四场比赛中都没有赢过球，他们近期的低迷表现在争四之战中可谓时时机不能再差了。

曼联目前以65分排在第六位，落后排名第四的切尔西3分，以及第三名的热刺5分，而联赛只剩下两轮了。

如果他们想进入前四，他们将需要帮助，不仅切尔西要丢很多分一样，而目前积66分阿森纳也需要在最后两轮的比赛中丢分。

对红魔来说，好消息是他们接下来将在主场迎战将在即将降级的卡迪夫，以及联赛垫底的哈镇，因此他们将有机会在余下的两场比赛中收获最多的积分。