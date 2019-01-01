痛不欲生 巴蒂斯图塔：曾求医生为我截肢

这位传奇射手自2005年退役后就一直生活在痛苦之中，他说自己并不是唯一一个经历这种痛苦的球员。

阿根廷传奇人物加布里埃尔·巴蒂斯图塔透露，自2005年退役以来，他一直饱受行动不便的困扰，他曾恳求医生为他截肢。

这位佛罗伦萨的偶像，在他17年的职业生涯中为俱乐部和国家队打进了350多个进球，现在他已经接受了脚踝手术，因为他想“重新像正常人一样走路”。

巴蒂斯图塔曾经谈到过他退役后日常的身体痛苦，作为一名职业球员，这是生活中经常被忽视的一个方面。

他告诉Corriere della Sera：“我疼得哭了，所以我要求医生给我截肢。我感到痛苦、痛苦、更痛苦。这个手术是我至少六到七年以来一直追求的解决方案。40天后，一旦我取下支架，我们就会知道疼痛是否消失了，我终于可以像正常人一样走路了。”

但是巴蒂斯图塔说，他还远远不是第一个在场外遇到这种问题的射手。

“我一停止踢球，我就发现我的脚踝受伤了。”他补充道：“骨头撞骨头，支撑着86-87公斤的重量。最轻微的动作都变成了极大的痛楚。我和范巴斯滕有同样的问题，他在28岁的时候就受够了。有些日子我下不了床。我会气得哭起来，我对自己说：‘不能再这样下去了。’我觉得很不舒服，很不舒服，所以我去找我的一个医生朋友，让他给我截肢。我坚持向他祈祷。我告诉他这已经不是生活了。”

尽管巴蒂斯图塔在退役后的15年里从未执教过一支职业球队，但近年来，人们不止一次将他与执教联系在一起。