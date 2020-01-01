病毒疫情下的欧洲足坛 范戴克：我们想念足球和球迷

这名荷兰后卫敦促利物浦球迷保护好自己的安全，继续听从政府关于新型新冠病毒疫情疫情的建议。

维吉尔·范迪克表示，利物浦的球员们想念球迷和比赛日的喧闹，但是人们的健康才是最重要的。

在新冠病毒疫情导致欧洲各项赛事停摆之前，利物浦的最后一场对战是在3月11日，于欧冠八分之一淘汰赛中3-2不敌马德里竞技的比赛。

从目前的情况看来，英超和其他各项赛事在近期恢复的可能性并不高，利物浦球员想要与球迷在球场上再续前缘看起来还有很长的路要走，但是荷兰后卫通过俱乐部的官方网站向安菲尔德的忠实粉丝们传递了一个重要信息。

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范迪克表示：“首先，保持安全，继续呆在家里。”

“做正确的事情，洗手，遵从政府所说的所有规定，这些事情你可能每一天每一秒都在听，但不要厌烦，因为这对每个人都有帮助。这不仅能帮助到你，也能帮助到你身边的人。”

“我想说的第二件事是，我们很想念你们，我们想念在球场上的日子，想念每天努力工作，努力变得更好并向你们所有人展示我们的实力。”

“不过现在，我们只能呆在家里，继续等待，这是我们目前唯一能做的事情。最重要的是保持安全，照顾好自己、家人和身边的人。”

利物浦球迷渴望拿到30年以来的第一座联赛冠军奖杯，目前距离他们实现自己的这一愿望里仅剩2场胜利，红军正在尽自己最大的努力来保持战斗状态。

“我们试图进入那种节奏，训练部门给我们安排了一些可以通过视频电话一起做的运动，我认为这是一个好主意，我们会再次团结在一起，共同奋斗。”

“除此之外，你还需要去跑步，每天至少要做点事情。”

“每周的周一、周三和周五，我们会做一个更难的训练来满足你的身体需要，因为如果你长时间不做任何事情，身体状态很快就会下滑。”

“你必须变得聪明，必须去做正确的事情，让你的身体保持在一定的水平以上，这样当联赛重新开始的时候，你就能继续上场比赛。”