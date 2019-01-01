病患复出在即 贝莱林蒂尔尼有望9月回到赛场

到目前为止，这两名后卫还没有出现在埃梅里的阵容之中，但是他们可以在国际比赛日之后一起出现在枪手的大名单里。

随着边后卫蒂尔尼和贝莱林的伤愈复出，阿森纳将在国际比赛日之后迎来一个大的提升。

贝莱林在2-0战胜切尔西的比赛中十字韧带断裂，自一月份以来就没有参加过比赛，而夏天签下的蒂尔尼刚刚从双疝气手术中恢复过来。

然而，阿森纳现在确认，这两名球员都希望能在9月份恢复全部的训练，这意味着枪手的球迷们可能会比预期更早地看到这两名球员一起在边路抢断。

在最近输给利物浦的比赛中，蒙雷亚尔和恩斯利·梅特兰-奈尔斯作为后卫首发，并努力应对对手进攻的强度——尽管他们被阿森纳狭窄的中场所暴露。

到目前为止，埃梅里的球队在战胜纽卡斯尔和伯恩利的比赛中表现出了希望，但是贝莱林和蒂尔尼带来的额外威胁有望给球队带来更全面的面貌。

随着新签入的塞巴洛斯和佩佩进一步提高了攻击力，埃梅里希望能够从上赛季的失望中找到平衡，重返冠军联赛。

蒂尔尼和贝莱林的搭档后卫马夫罗帕诺斯也希望在9月份能够完全恢复训练，因为他正在从腹股沟的伤势中恢复，而另外两名阿森纳球员离回归更接近。

上周，罗布·霍尔丁和埃米尔·史密斯·罗都参加了俱乐部青年队的比赛，他们都打满了90分钟，埃梅里的阵容也接近完整。

目前，阿森纳的注意力完全集中在周日与托特纳姆的比赛上，酋长球场进行2019-20赛季的第一场北伦敦德比。

在国际比赛日结束后，枪手将面对沃特福德和阿斯顿维拉，然后是一场联赛杯的比赛，这将为伤愈复出的球员们提供一个很好的机会，让他们重返一线队。

阿森纳将在主场迎战冠军球队诺丁汉森林队。两年前，诺丁汉森林队以4-2的比分淘汰了阿森纳队。