病急乱投医？三狮堕落天才罗德维尔接受罗马体检

伤兵满营的罗马有意以自由转会方式签下英格兰中场杰克-罗德维尔。

据意大利天空体育报道，英格兰球员杰克-罗德维尔已经接受罗马的体检。若体能状况良好，他将获得一份到本赛季末到期的短期合同。

罗马面临着巨大的伤病危机，包括克里斯坦特、洛伦佐-佩莱格里尼、卡利尼奇、姆希塔良、阿玛杜-迪亚瓦拉以及扎帕科斯塔等一线队球员都因伤高挂免战牌。

在周四主场1-1战平门兴格拉德巴赫的欧联杯比赛中，缺兵少将的罗马甚至不得不安排中卫吉安卢卡-曼奇尼客串后腰角色，罗德维尔则在看台上见证了罗马中场抓襟见肘的困境。

现年28岁的罗德维尔今夏与英冠布莱克本解约后，目前赋闲在家。这位昔日被誉为是三狮军团明日之星的球员出自埃弗顿青训营，随后以1350万镑加盟曼城，但受到伤病困扰，他无法在曼城立足，最终被迫转投桑德兰。

尽管留下了英超出场166次打进10球的纪录，但罗德维尔还是随桑德兰连降两级，掉入英甲。为了开源节流，桑德兰最终在上赛季让罗德维尔以自由身身份加盟布莱克本，留下英冠出场21次打进1球的纪录。司职中场的他，甚至一度被安排客串中卫位置。

由于已经远离顶级联赛赛场多达两个赛季，罗德维尔时候还能达到顶级联赛水平还不得而知。不过，前桑德兰主帅艾德沃卡特则力挺自己的旧部下有机会在罗马激活“已经失落的天才潜质”。

这位72岁荷兰老帅告诉TeleRadioStereo：“（关于罗德维尔可能加盟罗马）我一点也不惊讶，他曾经是英格兰最具前途的球员之一，可惜的是伤病阻碍了他的成长。但他是一名职业球员，如果状态恢复良好，他完全可以充分激发自己的潜力。他有着出色的停球能力，而且视野宽阔，是一位不错的中场选手。我不认为他难以适应意甲，他有机会随罗马取得好成绩。”