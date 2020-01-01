疲劳侵袭 切尔西也许是时候轮休维尔纳了

让兰帕德担忧的是，上个赛季的问题再次显现，他的新前锋在门前陷入挣扎。

切尔西在英超联赛冠军的争夺中开始步履蹒跚，夏季签下的标志性球员蒂莫·维尔纳的表现也停滞不前。

维尔纳在周二晚上对阵狼队的比赛中没有进球。现在他已经有9场俱乐部和国家队的比赛没有进球了，一些声音要求他被换下。

上周利物浦主帅克洛普认为切尔西是夺冠热门，但是在接连输给了埃弗顿和狼队之后，他们在积分榜上的排名可能跌至第七。

其他球队

吉鲁在莫利纽克斯球场攻入本赛季的第8粒进球，帮助切尔西取得领先，在所有比赛中，在不到德国人比赛时间的三分之一的时间里追平了维尔纳的进球数。

兰帕德承认，在经历了连续两次艰苦的客场之旅后，疲劳可能会拖累他的球队。

“可能会有些疲劳。我讨厌在输球后说这些话，因为这听起来像是一个借口，但即使是开始的60分钟，当我们是更好的球队时，我们也没有活力。”他在赛后说。

“我们去了埃弗顿，然后对阵狼队，但是每个人都在同一条战线上。目前我们有几名球员受伤，这意味着我不能在球队的某些区域做太多的改变或轮换。”

“所以我理解这方面的原因，但当你1-0领先并被逆转时，我不会说这是因为疲劳。”

兰帕德提到的那些“特定区域”就是维尔纳现在占据的边路进攻位置。伤病问题影响了这名边路攻击手，维尔纳不得不为球队做一些工作，在对阵狼队的比赛中，他大部分时间都在打右边锋。维尔纳以三次射门结束了比赛——一次偏出，两次被封堵。

维尔纳本赛季已经踢了近1600分钟——比其他任何蓝军球员都多。很多人都看到了这个问题，即使是在兰帕德有其他选择的比赛日，维尔纳每周都在比赛。

“有时候我会因为比赛而感到疲劳，但我上个赛季也是这样，所以我觉得这些天打那么多场比赛是很正常的。”维尔纳在11月欧冠对阵雷恩的比赛前被问及疲劳的原因时说。

“每个球员都需要一场比赛的休息，但我认为这次国际比赛来的正是时候。有时在那里休息总是好的。但最终，我认为每场比赛都打得很好。每场比赛我都打得很开心，所以对我来说没什么问题。”

每个球员都想上场，但在另一侧对阵狼队的比赛中，年轻的普利西奇表现出色，这并不奇怪。

让切尔西担心的是，他们已经倒退并再次遭受上赛季的问题——被深度防守的球队以反击的方式打败。

就像上周对埃弗顿的比赛一样，狼队满足于给切尔西传中的机会，他们紧凑的阵型限制了切尔西在中路和边线之间的发挥能力。

事实上，除了维尔纳之外，俱乐部还有更多的问题，包括门将门迪在内的五人后防也出现了一些失误。

为了回到联赛冠军的争夺中，切尔西需要再一次快速取得一系列的胜利。

兰帕德已经在转会窗口花费了2.2亿英镑，他无法承受退步的后果。

主教练将不会放松，他发现自己处于一个微妙的位置，但他的明星前锋需要一段时间远离聚光灯。