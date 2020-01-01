疯狂暗示 迪巴拉盼与博格巴再次一起庆祝进球

这名阿根廷国脚曾与法国人并肩作战，并暗示在未来的某一阶段他可能会与法国人重聚。

保罗·迪巴拉暗示保罗·博格巴将会是尤文图斯欢迎的新成员，阿根廷人希望能和现在的曼联中场一起庆祝。

在2015年博格巴尚未回归曼联之前，迪巴拉就已经在尤文图斯的名单上了，他希望看到这位意甲冠军的熟悉面孔。

这对搭档在之前的一段时间里在同一阵营里建立了亲密的关系，如果他们重聚，预计会制造更多的火花。

迪巴拉对Otro谈到博格巴说：“保罗和我关系很好，当他在这里踢球的时候，我们总是在寻找一种新的方式来庆祝进球。”

“我们进了很多球，所以庆祝动作经常改变。我希望有一天我们能够再次一起庆祝。”

迪巴拉认为博格巴没有理由不回到安联球场。在阿根廷前锋的眼里，为尤文效力是任何球员的巅峰。

在谈到代表斑马军团时，他说：“一个球员总是梦想来到这样的俱乐部。能够穿上这些颜色的球衣为我们和球迷赢得冠军是一个梦想。”

“我也梦想在俱乐部赢得一些个人层面的重要东西。”

迪巴拉在尤文期间已经赢得了四次意甲冠军和三次意大利杯冠军。

在2019年夏天的某个阶段，似乎他在意大利豪门的日子就要结束了，因为他与热刺联系紧密，但没有达成任何协议。

本赛季，他与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多并肩作战，攻入11球，据说他将在目前的环境下获得一份新合同。