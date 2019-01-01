疯狂教练们 足坛历史上最具标志性的庆祝动作

克洛普在安菲尔德球场的冲刺只是教练们众多值得纪念的庆祝动作中的最近的一次。

克洛普vs埃弗顿，2018年12月

克洛普以他在边线上的热情庆祝而闻名，但他通常在球队进球时一直保持着冷静。然而，当在对阵默西塞德郡死敌埃弗顿的比赛的补时到第5分钟，在他看到奥奇里的进球后疯狂冲进了球场，一切都失去了控制。

克洛普显然在进球时失去了理智，他冲到球场上——显然，他忘记了自己是教练而不是球员——高兴地拥抱了守门员阿利森。然而，几秒钟后，他似乎意识到了自己的行为，并迅速返回球场，向马尔科·席尔瓦道歉，并受到警告和罚款。

穆里尼奥vs巴塞罗那，2010年4月

在2010年的欧冠半决赛中，国际米兰淘汰了巴塞罗那之后，穆里尼奥疯狂地冲出了边线，冲进了球场，在加泰罗尼亚的球队面前和他的队友们一起庆祝胜利。

可能会用一整篇文章描述穆里尼奥忘乎所以的庆祝，但是这次胜利是值得纪念的，因为他的国米已经超越了瓜迪奥拉的“自由流动”的巴塞罗那——而这位葡萄牙主帅最终在那一年与国米一起赢得了欧冠冠军。

穆里尼奥vs曼联，2004年3月

穆里尼奥在面对巴塞罗那时的过度庆祝是他最难忘的时刻之一，而另一个难忘的时刻是他在老特拉福德用经典的膝盖滑倒庆祝2004年的国米击败曼联，从而在欧冠16强中获得一个不太可能的位置。

那场比赛让他向整个足球世界介绍了他自己，也是第一次他一个美妙的比赛中留下自己的印记。

阿兰·帕度vs富勒姆，2013年4月

艾伦·帕德一直与纽卡斯尔就保级之战挣扎了几个赛季，所以当喜鹊在2013年战胜富勒姆从而保级成功后，帕德再也无法掩盖狂喜,，通过他唯一知道的庆祝动作，也就是跑向在他身后的看台上的球迷，欢欣地拥抱他们。

索内斯vs费内巴赫，1996年4月

这是一个被后人认作为非常经典的庆祝动作之一。1996年，内斯作为加拉塔萨雷的主教练在面对费内巴切时，他本可以在这场特别值得纪念的德比之后在土耳其引发一场骚乱。

但在赢得土耳其超级杯后，他跑到球场上，将自己的国旗插在对手体育场的球场中央，以示庆祝。这一幕仍然在加拉塔萨雷球迷的记忆中深情地进行着，直到今天，球迷们还在重演这一经典动作。

马拉多纳vs秘鲁，2009年10月

这次不再是对着镜头疯狂的凝视了。阿根廷在世界杯预选赛中遇到麻烦，导致主教练巴西莱辞职，然后阿根廷的传奇前锋迭马拉多纳结果了教鞭。

对阵秘鲁的最后一场预选赛对马拉多纳来说是一场必须赢的比赛，在马丁·巴勒莫伤停补时阶段的进球后，马拉多纳以肚子先着地的，好像企鹅一样的滑稽动作滑进了现场。

大卫·普利特vs曼城，1983年5月

这是1982-83赛季的最后一天，卢顿和曼城正在顶级联赛上为保级而战。拉蒂·安蒂克在比赛快结束时为卢顿打进了一个戏剧性的制胜球，这使得主教练大卫·普利特在球场上跳起了吉格舞以示庆祝。

温格vs比利亚雷尔，2009年5月

温格并以过度庆祝或者夸张的反应而出名（除了扔水瓶和总是试图把手伸到大外套口袋里）,但在2009年4月战胜比利亚雷尔的欧冠比赛后，他也忍不住跳舞庆祝。

范佩西进球后，法国人在场边表演了一段 极具观赏性的舞蹈。

比利奇vs英格兰，2006年10月

当克罗地亚在资格赛中以3:2战胜英格兰，从而致使后者无缘2008年欧洲杯决赛圈时，温布利球场的气氛十分阴郁——但比利奇却兴高采烈。

这位前克罗地亚教练并没有立即意识到如何用肢体语言来表达他的喜悦，当替补队员佩特里奇在下半场最后时刻打进制胜一球时，他只能在边线上震惊地站着。与其说这是一次真正的庆祝，不如说这是一次彻底地没有庆祝。

蒂特vs哥斯达黎加，2018年6月

在2018年世界杯上，巴西队在补时阶段两度破门，并且以2:0大胜哥斯达黎加后，整支桑巴军团的替补席都失控了，边线上一片疯狂。

泰特显然被科勒·纳瓦斯和坚固的哥斯达黎加防线所挫败，但当菲利普·库蒂尼奥最终进球时，他欣喜若狂——这让他在球场上飞奔，但可笑的是他被自己绊倒了。