疯子门将：梅西该去皇马证明自己是史上最佳

阿根廷队长被建议前往伯纳乌，以求与迭戈·马拉多纳、贝利和约翰·克鲁伊夫比肩。

前博卡青年队门将乌戈·加蒂认为，他的同胞莱昂内尔·梅西需要从巴塞罗那转会到劲敌皇家马德里，以证明他是历史上最好的球员。

被称为“疯子”的加蒂认为，整个职业生涯都是在巴塞罗那度过的梅西如果不能在另一家俱乐部证明自己，就无法与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、迭戈·马拉多纳和贝利等人竞争。

这位前阿根廷门将还提到了梅西在国际舞台上缺乏成功的因素，在2014年巴西世界杯上，梅西和阿根廷倒在了决赛。

加蒂在电视节目《El Chiringuito de Jugones》中说：“我似乎是一个反阿根廷主义者，但在梅西在重要比赛中表现出色之前，他将继续是一名主场型球员。”

“他必须有种去皇家马德里，像克里斯蒂亚诺那样在那里证明一切。否则他只会是又一个普通球员。克里斯蒂亚诺去了世界上最好的俱乐部。梅西在主场踢球，在他的球场上，一切（都在舒适区）。

“让他在欧冠和世界杯上表现，否则他将永远是又一个（普通球员）。当他在那里表现时，他将与克鲁伊夫、马拉多纳和贝利比肩。他们让梅西表现，他就表现。主场的一切都对你有利，这是很容易办到的。”

现年32岁的梅西和C·罗纳尔多各获得了5个金球奖，在他职业生涯中为巴塞罗那出场695次，攻入608粒进球，贡献247次助攻，5次获得西甲最佳射手，6次获得欧冠最佳射手。

他在巴塞罗那赢得了过多的奖杯，包括10个西甲冠军，4个欧冠和6个国王杯。

然而，尽管梅西曾代表阿根廷参加过4次大赛决赛——一次是世界杯，三次是美洲杯——但梅西和阿根廷人每次都铩羽而归，导致这名前锋在136场比赛中攻入68球、送出44次助攻后，仍然未能为自己的国脚赢得冠军。