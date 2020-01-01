疫情过后 青训小将将助阿森纳应对转会危机

在过去的几年中，阿森纳的青训学院培养了大量的年轻天才，越来越多的球员进入了一线队。

冠状病毒大流行对足球俱乐部的财务状况造成严重影响。

在阿森纳，夏季转会窗口看起来异常艰难。米克尔·阿尔特塔想要重塑他的阵容，而俱乐部也希望进行一些交易，但当前的金融环境将使他们很难达成他们想要的交易——比如将马竞中场托马斯·帕尔特伊带到北伦敦。

但是，由于他们的大多数竞争对手在财务上都处于类似的情况，这就是为什么阿森纳在摆脱冠状病毒大流行带来的危机时能够比大多数对手处于更好的位置。

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由于资金短缺，不仅是这个夏天，而且在接下来的几个转会窗口，俱乐部将需要更多地转向青年球员，并依赖来自他们的学校的天才球员。

由于近年来在青训所做的出色工作，阿森纳目前在一线队中都有几名激动人心的年轻球员，而另一批有希望的年轻球员则在他们身后等待着。

阿尔特塔已经表明，如果他认为年轻球员足够优秀，他并不害怕使用他们，土生土长的天才萨卡、埃迪·恩凯蒂亚、赖斯·尼尔森和乔·威尔洛克在这个赛季都很重要——就像去年夏天从巴西转会来的马蒂内利一样。

目前租借到哈德斯菲尔德的埃米尔·史密斯·罗已经证明了他可以在高级别的比赛中发挥作用，并希望在夏天回归后在常规阵容中占据一席之地。租借到波鸿的右后卫奥塞-图图本赛季也给人留下了深刻的印象。

所以阿尔特塔有几个有天赋的年轻球员可以在不同的位置上发挥作用，如果在接下来的几个赛季里新签入的球员数量有限，他们应该会有更多的机会进步，并成为英超的一员。

像泰利斯·约翰-朱尔斯、弗洛里安·巴洛根和米格尔·阿齐兹这样的球员也希望能够在U23的比赛中继续以令人鼓舞的速度成长。

在英格兰，很少有俱乐部能像阿森纳那样依靠这样一群令人印象深刻的年轻球员，在转会资金紧缺的时期，这对他们很有帮助。

在斯坦·克伦克的领导下，阿森纳仍然坚持自我维持的模式，在接下来的几年里，阿森纳也会因为一些对手无法像他们希望的那样在新球员身上花钱而受益。

病毒大流行导致的停赛和随后的重启也给了阿尔特塔一段意外的时间来了解他的球员，并在训练场上与他们一起训练，而不受比赛干扰。

自从去年12月来到这里，西班牙人就不得不面对一连串的比赛，他应该很期待这个夏天的到来，并在季前赛和他的队员们一起努力，让他的方法真正的发挥出来。

但是他现在可以利用这次停赛来了解他的球员了，不仅是在职业层面上，也是在个人层面上，如果这个赛季继续正常的话，他会发现很难做到这一点。

“这次对我来说真的很有帮助，至少，让我更好地了解球员。”阿尔特塔在四月接受阿森纳官网采访时承认：“我们正在努力改善我们之间的关系，我们的沟通和理解。”

阿森纳现在已经恢复了三周的训练，周六他们在酋长球场6-0击败查尔顿，这是他们在英超回归前的第一场友谊赛。

在6月17日客场挑战曼城之前，他们至少还会进行一场友谊赛，在比赛之前，阿尔特塔将有五周的时间和他的球队在伦敦科尔尼工作。

对于一个在赛季中期来到这里的教练，他接手的是一支失去信心的球队，这将是一段宝贵的时间，阿尔特塔希望这段时间能极大地提高球队对他的理解。

这也会让阿尔特塔在对2020-21赛季有了提前的认知。