疫情蔓延至欧战 官方证实曼联VS林茨将空场

红魔将在周四在奥地利的赛场空场比赛，此举是为了努力控制冠状病毒的传播。

曼联成为了最新受到冠状病毒影响的俱乐部，他们与林茨的欧联16强第一回合的比赛将在空场的情况下进行。

红魔将于周四在奥地利继续对欧洲杯冠军发起冲击。然而，索尔斯克亚的球队将没有客场球迷加油的情况下奋战，因为这场比赛将以空场的形式进行。

林茨是历史上第一次进入欧联杯的这个阶段，他一直希望能在与英超重量级对手的历史性对决中取胜。然而，他们忠实球迷也会错过期待已久的冲突。

其他球队

目前欧洲各国的体育部门和政府都在采取措施，以帮助防止冠状病毒的传播。在可预见的未来，意甲联赛将会停摆，其余地方的联赛也将在空场的情况下进行。

西甲方面也已经宣布，接下来两轮的联赛必须在空场的情况下进行，而几场备受瞩目欧冠比赛也将不得不采取类似的方式。

巴塞罗那和那不勒斯将会如此，而拜仁慕尼黑和切尔西也将在安联球场上演同样的一幕。

周三，巴黎圣日耳曼主场迎战多特蒙德，塞维利亚与罗马以及奥林匹亚科斯与狼队的欧联杯比赛将于周四举行，届时将没有球迷到场观战。还有消息称，在在斯洛伐克举行的2020年欧洲杯附加赛也将如此。

截至目前，英超联赛，以及整个英国足球，还没有采取任何激烈的行动。然而，在不久的将来，他们可能会开始效仿欧洲大陆的同行们。曼联将会在周四的比赛中体验到在空看台前踢球的感觉。

索尔斯克亚的球队非常希望在两回合的比赛中淘汰林茨，他们的目标是赢得那座欧联奖杯，但是他们必须克服这种不同寻常的情况，只有这样才能闯进四分之一决赛，并保持赢得冠军的希望。