疫情的好处？拜仁将有足够时间与穆勒等人谈续约

总部位于慕尼黑的拜仁渴望与多位队内核心达成新合同，穆勒、诺伊尔、弗里克和阿拉巴等人均位列其中。

拜仁慕尼黑俱乐部前主席赫内斯表示，德甲霸主目前正在与俱乐部临时教练汉斯·弗里克谈判一份新合同，同事他们还将努力延长托马斯·穆勒、曼努埃尔·诺伊尔和大卫·阿拉巴等关键球员的合同年限。

由于战绩不佳，德甲卫冕冠军在2019年11月做出了更换主帅的决定。尼科·科瓦奇从慕尼黑安联球场下课，在此之前他一直在努力维持球队的稳定。而后，弗里克接过了指挥棒，承担起了稳定球队的任务。

出乎大部分人的预料，弗里克在这方面做得很棒，在帮助拜仁重回德甲第一的位置后，目前他们还有很大可能性淘汰切尔西进入欧冠四分之一决赛。

其他球队

这样的努力将会得到回报，拜仁已经决定给予他一份永久合同。赫内斯告诉Sport1:“对弗里克的未来我没什么好说的，董事会会替我们做出决定。截至目前，我认为汉斯·弗里克做得非常好。在某个时候，董事会将向监理会提出建议。这可以肯定，这将会在不久的将来发生。”

尽管弗里克的未来对拜仁来说会是一个紧急事件，但一些资深的关键球员与俱乐部的合同也仅剩最后12个月，比如世界杯冠军成员诺伊尔、穆勒和博阿滕，除此之外，还有阿拉巴、蒂亚戈和哈维·马丁内斯等人。

赫内斯认为德甲冠军不会放弃任何他们认为对球队有关键作用的球员，因此他们将与这些人展开续约问题的谈判。

他补充道:“我们有四到五名重要球员的合同将在明年到期。我知道目前俱乐部正在与他们所有人进行谈判，我希望一切能进展顺利。”

因新型冠状病毒疫情的影响，德甲目前已经停摆，这意味着拜仁将有足够的时间来与这些关键球员进行谈判。