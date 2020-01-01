疫情也无法阻挡 多特蒙德即将开启线上亚洲行！

多特蒙德俱乐部计划为新冠病毒这一特殊时代举办一场“多特蒙德线上亚洲行”，这家德甲豪门出于责任感做出了这一决定，除此之外，他们还想以此来感谢世界各地的球迷们。

作为预防措施，在疫情爆发初期，曾八次获得德国联赛冠军这支德国劲旅取消了原定前往中国和其它东南亚国家的计划，“不过，许多球迷和当地的合作伙伴与我们进行了联系，表达了自己期待近距离接触球员的渴望，尤其是在目前的这种困难形势下。”多特蒙德首席营销官卡斯滕·克拉默解释说。他补充道:“这激励我们加强多特蒙德与亚洲的线上交流，与我们在新加坡和上海的办公室紧密合作，作为我们筹备2020/21赛季德甲的一部分。”

预计球队将结合各种方式，来作为八月初“多特蒙德线上亚洲行”的一部分，

其他球队

线上内容将包括与球员的视频见面会、训练课的直播，也可能包括友谊赛。线下内容将在采访了合规的预防措施的条件下采取现场活动的形式进行，采取和球队传奇、吉祥物艾玛会面，以及参观赢创青训学院的活动形式。

来自当地的30多家球迷俱乐部将会以特别的方式加入到这场线上亚洲行中，Evonik, Puma, Rowe和Duisport 等多特蒙德合作伙伴，以及几家亚洲公司也将参与其中。例如, 目前俱乐部正计划与主国际赞助商Evonik和Puma发布新赛季杯赛球衣，和组织一些其他活动。按照惯例，在所有德国杯比赛，欧冠比赛和国际友谊赛中都会穿着杯赛球衣。

有关这次亚洲行活动是如何通过设计而让球迷能够在现场和家里都能参与，多特蒙德俱乐部国际业务负责人贝内迪克特·舒尔茨介绍了一个案例：“在上海，球迷们可以乘上多特蒙德的主题大巴，一起参与一场黄黑派对，了解吉祥物爱玛以及多特蒙德中国办公室的工作人员们。球迷们可以通过直播观看中文评论解说的多特蒙德球员训练，也可以和在训练场的球迷记者进行连线。在训练结束后，他们还能够和多特蒙德球员在一个专门的线上见面会上互动。

在中国进行几天后，线上亚洲行将来到新加坡和东京站。届时，媒体代表将被邀请参加特别的线上新闻发布会，并为各个地区的德甲电视合作伙伴提供独家采访机会，同时也会再次进行球队训练的英语直播。

贝内迪克特·舒尔茨解释说：“当新冠病毒疫情让我们和我们的亚洲朋友无法在今年夏天再见面，而这是我们一直都在期待的事情，我们很快就开始努力寻找替代方案。线上亚洲行就是这一系列努力的结果，尽管我们明白这永远不会成为替代多特蒙德与球迷面对面的交流。尽管如此，对我们而言，能够展示俱乐部与全世界球迷、朋友的关系有多么紧密，这是非常重要的。当然，我们也希望我们能很快共同度过这一困难阶段。”