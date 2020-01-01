疫情之下的拜仁慕尼黑 莱万荣获FIFA世界足球先生

2020年的FIFA世界足球先生落下帷幕，受到疫情影响的拜仁成为了最大赢家，莱万成功击败梅罗当选。

2020即将过去，世界足坛年终最大悬念——FIFA颁奖典礼也在北京时间周五凌晨落下帷幕。当拜仁9号出现在梅罗间的C位，当国际足联主席打开直播连线，将世界足球先生奖杯亲自递给莱万的同时，所有球迷都知道，这是对于拜仁最大的肯定，也是对于竞技体育胜者为王的嘉赏。

毫无疑问，这是属于拜仁的一年，在疫情冲击下，拜仁展现出了豪门底蕴以及强大的财政背景。南部之星携手德甲8连贯余勇，以不可思议的全胜战绩在里斯本夺得了队史第六座欧冠奖杯，继2013年之后，第二次加冕三冠王。过去11个赛季拜仁两次赢得欧冠胜利，两次赢得欧冠亚军，8次进入欧冠四强！在如愿拿下两座超级杯桂冠后，如今拜仁欧足联近五年欧战积分排名第一，打破了皇马长达6年的垄断。在上周的欧冠十六强抽签仪式上，很多球迷俱乐部都戏称“只要不抽到拜仁就好！”

就如同颁奖前大多数媒体和球迷猜测的那样，在欧洲大杀四方，豪取五冠王的德甲纪录冠军拜仁慕尼黑成为了最大赢家。除莱万以外，诺伊尔荣膺FIFA年度最佳门将，拜仁主帅弗利克也赢得了最佳主帅提名，但遗憾惜败利物浦主帅克洛普。左后卫戴维斯、中场基米希与莱万一起携手入选年度最佳十一人。在榜单中，同样为拜仁夺得三冠王立下汗马功劳的前拜仁球星蒂亚戈也赫然在列。

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值得一提的是，这也是首位效力拜仁期间赢得该奖项的球员。在加冕世界足球先生之后，莱万不仅感叹道。“与梅罗的对决并非易事，这也更加体现出了这座奖杯的含金量。”不断展现“笑容杀”的莱万还在采访中大秀中文，用“我爱你们”向中国球迷送上了感谢，“当然，还有最可爱的中国球迷们，奖杯也同样献给你们。”

至此，拜仁也成为了FIFA颁奖典礼最大赢家。拜仁董事会主席鲁梅尼格：“此刻我很难用言语表达我们的自豪和喜悦之情。拜仁慕尼黑俱乐部在历史上从未有球员获得过世界足球先生，莱万多夫斯基做到了，这是绝对的实至名归。对我而言，诺伊尔更是史上最佳门将。” 在谈及最佳教练落选时，鲁梅尼格说道，“首先我们也祝贺克洛普当选为年度最佳教练。但弗利克在2020年带领球队赢得了五个冠军，他让大家感受到足球的魅力。他是一个伟大的教练，毋庸置疑的是弗利克也配得上年度最佳教练这一称号！” 的确，拜仁的成功离不开弗帅的运筹帷幄。2020，拜仁继1981年之后再次完成了自然年主场不败的壮举，此外拜仁还完成了各项赛事23连胜的纪录。在谈及最佳教练落选时，鲁梅尼格说道，“首先我们也祝贺克洛普当选为年度最佳教练。但弗利克在2020年带领球队赢得了五个冠军，他让大家感受到足球的魅力。他是一个伟大的教练，毋庸置疑的是弗利克也配得上年度最佳教练这一称号！”

拜仁的吸粉不仅靠绿茵场上的表现，更有俱乐部“Mia san Family”的运营哲学。年初，拜仁慕尼黑也是第一家在疫情阶段给中国和武汉送去祝福的欧洲俱乐部。七月盛夏，拜仁慕尼黑在今夏开启了“云夏季行”，让中国球迷在线上近距离接触拜仁球星，体验拜仁豪门DNA。

虽然面对疫情冲击，俱乐部也依靠强大的财政能力稳定向前发展。由于空场等影响，俱乐部减少了三分之一的收入，但是德甲豪门依旧完成了盈利目标。在刚刚公布的俱乐部财政报告中，2019-20赛季，整个拜仁集团的营业额达到6.98亿欧元，实现了税前1700万欧元，税后980万欧元的盈利。对此，俱乐部董事会副主席扬-克里斯蒂安·德雷森表示：“考虑到这一年的各种困难，拜仁慕尼黑无疑可以对取得的业绩感到满意。毫无疑问，空场对于比赛日的收入影响重大，最终能够实现盈利也因此更让人欣喜。这也是对于过去几十年里，拜仁慕尼黑坚持收大于支原则的肯定。”

拜仁目前已经发布了2019-20赛季财务报表，从中可以明确看出来，疫情确实导致德甲霸主营业额和利润的减少。

由于疫情影响，拜仁慕尼黑足球俱乐部的销售额和利润相比起过去一个赛季，不得不遭受损失。众所周知，拜仁慕尼黑在安联球场的主场比赛，自从今年三月以来都必须在空场情况下完成，这意味着俱乐部减少了三分之一的收入。考虑到这一因素，俱乐部的经营情况其实还是相当积极的。

2019-20赛季，整个集团的营业额达到6.98亿欧元，同时实现了盈利，分别是税前1700万欧元，税后980万欧元。

拜仁慕尼黑足球俱乐部董事会主席卡尔-海因茨·鲁梅尼格表示：“疫情对于2019-20赛季整个足球世界，都是极大的负担，这同样影响到拜仁慕尼黑。自从3月8日以来，我们在安联球场的比赛就没有观众。在这样的背景下，我们创下的营业额数字以及在过去一个赛季中实现盈利都相当不易，而这一切不仅仅是因为球队所取得的出色成绩。除了这些数字之外，对于拜仁慕尼黑来说，同样重要的是我们在这场危机中，通过许多社会公益活动，也向整个社会传递了明确信号。在这里，我要感谢我的董事会成员扬-克里斯蒂安·德雷森、安德列亚斯·荣、奥利弗·卡恩、哈桑·萨利哈米季奇和约尔格·瓦克，以及赫伯特·海纳领导的整个监事会在这困难的一年时间里，出色而相互信任的合作。”

拜仁慕尼黑董事会副主席扬-克里斯蒂安·德雷森补充说：“考虑到这一年的各种困难，拜仁慕尼黑无疑可以对取得的业绩感到满意。毫无疑问，自从三月开始没有观众能够进入安联球场，对于比赛日的收入影响重大，最终能够实现盈利也因此更让人欣喜。这也是对于过去几十年里，拜仁慕尼黑坚持收大于支原则的肯定。俱乐部有着坚实的财政基础，过去这些年得到进一步巩固，并在遭遇危机的时候经受住考验。疫情的影响，在正在进行的2020-21赛季体现地更加明显，会给我们带来巨大的挑战，预计营业额会有较大幅度下降。如果必须长时间空场比赛，下降幅度甚至可能达到上亿欧元，这也肯定会体现在财务报表。我们正全力以赴，带领拜仁慕尼黑俱乐部平稳度过这场危机。我要感谢董事会和整个监事会，在这充满挑战的一年时间里的相互协作和充分信任，也要感谢全体员工的辛勤工作。”

12月的圣诞，拜仁球迷提前收到了来自FIFA的圣诞礼物。就如同莱万所说，“世界足球先生和五冠王只是个开始，我们不会满足于此。” 我们有理由期待2021，德甲豪门在莱万和诺伊尔的带领下会给我们带来更多惊喜。2021，拜仁来了！