疫情下的足球：克洛普透露自己度过自我隔离期的方法

红军主帅说他非常希望能够回归足球，但他敦促球迷听从政府的建议，继续呆在家里。

尤尔根·克洛普透露，他已经看过了《飓风营救》三部曲，并试图像亚历克斯·奥克斯拉德-张伯伦一样跳舞，因为他想在自我隔离期间打发时间。

随着新冠病毒疫情在全球范围内蔓延，足球陷入了停滞状态。在英超联赛停摆之前，利物浦距离夺得联赛冠军只剩两场胜利。

自那以后，英国政府采取了强制措施，要求公众都呆在家中，以限制该病毒的传播。截至3月27日，该病毒已导致500多位英国人死亡。

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在这个令全世界人民都在担忧的时刻，克洛普一直在渴望传递一种严肃和团结的信息，他承认，当他看到NHS工作人员唱着“你永远不会独行”时，感动得流下了眼泪。

这位德国教头一直试图在家中寻找打发时间的方法，他透露自己看过了《飓风营救》三部曲，还试图模仿张伯伦在Instagram上的舞蹈动作。

当被问及这位英格兰中场球员的舞姿以及詹姆斯·米尔纳在社交媒体上发布的他用儿童剪刀割草的视频时，他在俱乐部官方网站上说:“我没有割草，但我尝试了张伯伦的舞蹈，不像你想的那么糟糕！”

“在这个时候，这是非常重要的。我们都要表现出严肃对待这个问题的态度，但我们只是普通人，当我们只能呆在家里的时候，那就老老实实呆家里吧，这是你唯一能帮助到外面人的地方。”

“我们不是卫生工作者，我们不在超市工作。你要保持自己的好心情，也要让别人有好心情。如果小伙子们在Instagram上做了什么，只要是在法律框架内，我都会非常高兴——这只是表明他们仍然很活泼。我喜欢，我非常喜欢他们的表现。所有这些事情都很有趣，很棒。”

“我看了几部电影，又看了《飓风营救》三部曲！老实说，事情就是这样——你做了很多平时不会做的事情。我还在那个时期。两周很长，但也没那么长。”

克洛普还强调，在疫情大扩散的情况下，听取政府的建议是很重要的，当病毒继续危及生命时，足球应该继续“退居二线”。

他补充道:“我们现在经常这么说，我想每个人都知道，足球不是世界上最重要的事情，这是百分之百确定的。”

“这是让让联赛尽快恢复的唯一方法，那就是我们现在越自律，就能越早一点让比赛恢复，一点点地恢复我们的生活。事情就是这样。目前没有其他的解决方案，也没有人有其他的解决方案。”

“我们必须自律，我们必须与他人保持距离。我们仍然可以做一些事情，尽管并不是很多，但是我们必须冷静一点。是的，经济之外的事情还得继续，一切都会重新开始。”

“但当我们再次外出时，感染人数会变少，我的理解是，感染人数越少越好。在接下来的几周内，曲线将变成平行的，这是最重要的事情。”

“我们必须给医院的工作人员和医生机会，让他们集中精力治疗那些有严重问题的人。我们必须给人们时间去制造呼吸机，我们必须给人们时间去寻找解决问题的方案。”

“总有一天，其他聪明的人会找到这种病毒的疫苗。但在那之前，我们必须确保自己做到最好。你现在听到的坏消息越来越多，不仅是老年人和弱者，也包括年轻人，他们也可能会死于这一病毒。”

“我并不是在说死亡，只是想说，去展示你的内心和一点感性，去做正确的事情，那就是保证自己待在家里。然后，在某一时刻，我们将再次踏上球场，百分之百。最后，公平地说，我知道很多人都在想念足球，但现在最重要的是，每个人都需要继续遵循政府的指导，待在家里，我也是如此。”