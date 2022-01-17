疑似心脏出现问题 奥巴梅扬可能错过非洲杯

阿森纳前锋奥巴梅扬被排除在加蓬对阵加纳的大阵容外，因为他还未从新冠肺炎中彻底康复，加蓬足协的消息人士告诉够力足球，奥巴梅扬可能因此无法参加本届非洲杯。

根据非洲足联检查结果表明，另外两名加蓬球星阿克塞尔-梅耶和马里奥-勒米纳也因为同样的原因被排除在球队阵容之外。

奥巴梅扬在非洲国家杯前新冠检测呈阳性，但周五晚上比赛前，他已经恢复了训练。

加蓬方面的消息人士告诉够力足球，国家队进行的医疗测试继续显示出球员体内有新冠病毒的痕迹。

这名阿森纳前锋在1月6日抵达雅温得机场时新冠检测呈阳性，因此错过了球队在本届非洲杯中的头两场比赛。

加蓬足协在一份声明中表示："根据非洲足联医疗委员会的意见，刚刚从新冠中康复的球员奥巴梅扬、梅耶和勒米纳不能参加这场比赛。”

"检查显示球员心脏部位有病变。非洲足联不想承担任何风险"。

然而，奥巴梅扬接受的心脏检查——所有从新冠中康复的非洲杯球员必须接受的检查——显示他体内仍有新冠病毒的痕迹，而不是加蓬周五宣布的"心脏病变"。

和加纳的比赛结束后，加蓬主教练帕特里斯-诺伊夫——他自己最近才从新冠病毒中恢复过来——说奥巴梅扬将接受进一步的检查。

"目前，没有任何变化，"加蓬国家队的一个消息人士随后在周日向够力足球澄清。"他们将在明天对奥巴梅扬做另一次检查。"

加蓬一直在犹豫是否要听从医生的建议，阻止奥巴梅扬参加对阵加纳的比赛，奥巴梅扬本人最初拒绝接受医生的建议。

这名阿森纳球员最终被他的父亲说服了，据了解，加蓬不愿意让这名前锋冒险，直到他成功通过心脏检查。

奥巴梅扬希望自12月2日以来首次完成首发，这位前锋当时因违反阿森纳队规而被排除在首发阵容之外，至今仍未踢过比赛。