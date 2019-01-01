略伦特：夺冠压力其实全由尤文承受

斑马军团前射手相信，卫冕冠军将不得不面临巨大的捍卫冠军荣耀的压力。

西班牙射手略伦特在与热刺的合同到期后，来到意大利加盟了安切洛蒂的球队。34岁的锋霸此前就在意甲有过效力经历，他为尤文在两个赛季内贡献过23粒联赛进球，并跟随球队两次加冕意甲冠军。

重返意甲后，他十分清楚挑战尤文图斯是多么艰难的一项工作。

略伦特说道：“这很不容易。当我还在塞维利亚的时候，我们1-0击败过他们（2015年），我打入的那粒进球。”

“我之前也曾赢过和他们的比赛，但在单场比赛中战胜他们，和在一个赛季中战胜他们完全就是两码事。”

“就像我之前说的，我充满信心，我们可以收获一个不错的赛季。”

“我们是渴望夺冠，但我们不会把压力放在我们自己身上。尤文才是要承担所有压力的一方。不过他们有足够的板凳深度。”

“我们也有一套天才阵容，有那些希望提高的年轻球员。我确信我们在未来可以拥有一支由顶级球员组成的球队。”

本赛季伊始的两场比赛中，那不勒斯已经斩获了7粒进球，其中就包括被尤文4-3绝杀时的3粒进球。

“能够得到安切洛蒂这样的主帅的电话，这感觉真实太棒了。”

“我早就坚定了要来那不勒斯的念头，但当一位如此成功的主帅也加入进来的时候，那你肯定会做出正确的决定。”

“那不勒斯是家大俱乐部，有一位优秀的主帅。我真的希望能够与安切洛蒂共事，所以我很高兴来到这里。”