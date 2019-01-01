留队不确定 J罗专注美洲杯：还没有和齐达内谈过

这名27岁的球员一直与那不勒斯联系在一起，但是白衣军团还没有与任何俱乐部达成协议。

哈梅斯·罗德里格斯承认，他不知道下个赛季他将在哪里踢球，但他坚持说，他完全专注于哥伦比亚美洲杯的比赛。

这位中场组织者在过去两个赛季被租借到拜仁慕尼黑，但在上个赛季末回到了伯纳乌，因为德甲冠军决定不以4200万欧元(3600万英镑/ 4700万美元)的价格签下他。

J罗的职业生涯近年来有所停滞，他只在2018-19赛季代表拜仁参加了20场联赛，攻入7球，助攻3次。

尽管在2014年巴西世界杯上获得金靴奖后，J罗与皇马签下了一份价值9000万欧元(合7100万英镑)的合同，但他现在正在寻找一条离开西班牙首都的道路，以获得更多的常规比赛时间。

这位27岁的球员承认目前他对自己的未来无能为力。

“现在我只想着美洲杯。”J罗在周日哥伦比亚1-0战胜巴拉圭后说。

“我仍然不知道我要去哪里，但我想冷静下来。这个决定取决于俱乐部(皇家马德里)。

“那里有很多有权有势的人，我做不了什么。我还没有和齐达内聊过。”

J罗与那不勒斯的转会有着密切的联系，他将在今年夏天与卡洛·安切洛蒂重聚。

本月早些时候，蓝衣军团的中场球员法比安·鲁伊斯强调J罗将会在那不勒斯受到球队的欢迎。

据报道，皇马已经从切尔西引进了阿扎尔，他们希望将这位前摩纳哥球星从转会名单上除名，以便腾出资金在今年夏天进行更多的转会。

但J罗在加盟任何俱乐部之前，都要先看完哥伦比亚的美洲杯。

奎罗兹的球队以最高分轻松从小组中晋级，并在揭幕战2-0大胜阿根廷。

在周日B组的最后一场比赛中，蓝白军团以2-0战胜了卡塔尔，同时也获得了四分之一决赛的入场券。