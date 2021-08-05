留给凯塔的时间不多了？这位利物浦中场需要兑现自己的潜力

这位几内亚球星在季前热身赛中为红军闪耀，但他能否保持足够长时间的健康，使自己成为克洛普球队的关键一员？

这感觉就像以前写过的文章。事实上，每年八月都会写的文章。

利物浦，纳比-凯塔，一个新的赛季，新的希望，今年会是几内亚人爆发的一年吗？

问这个问题感觉有点奇怪，甚至不公平。毕竟，这是一个赢得了英超联赛、欧冠冠军、欧洲超级杯冠军和世俱杯冠军的球员，而他来俱乐部才三年时间。

但这些成功和奖牌只说明了事情的一半。因为当凯塔进入他在利物浦的第四个赛季时，他知道如果他想在安菲尔德发挥他巨大的潜力，现在可能是他最后的机会了。

维纳尔杜姆的离开给利物浦中场留下了一个需要填补的空缺，在过去五年里，这位荷兰人一直是克洛普的“可靠先生”，但现在他走了。

凯塔能接替他的位置吗？

数据表明凯塔做不到。凯塔在2018年加盟利物浦，但自那以来他只首发了47场比赛。相比之下，维纳尔杜姆仅上赛季就45次首发。

加盟红军后，凯塔的出场次数逐年下降，从第一个赛季的33次下降到第二个赛季的27次，而上个赛季只有16次——这是一个悲惨的赛季，他在各项赛事中只得到9次首发机会。

凯塔上赛季的最后一次首发悲惨收尾，那是今年4月的欧冠四分之一决赛中，利物浦输给了皇家马德里，凯塔在半场结束前被换下。

克洛普说，换下凯塔是一个战术决定。凯塔在那之后就没有再踢过一分钟比赛，而红军则挽救了他们的赛季，在英超联赛中拿到第三。这不是一个好兆头，尤其对于一个现在仍是俱乐部历史上第三贵的签约的人来说。

利物浦当时为凯塔支付了5300万英镑，人们普遍认为以这个价格得到凯塔很超值，因为他在德甲的莱比锡红牛表现出色，但事实是，自那以后，他很少能证明这个价格是合理的。如果利物浦现在出售凯塔，他们可能只能收回一半的转会费。

注意，这并不是说利物浦想要出售凯塔。今年夏天早些时候，有传言说凯塔和他的经纪人对克洛普不满意，马德里竞技也对这名球员感兴趣，但利物浦的说法一直都保持一致，那就是凯塔是非卖品，仍然是他们计划的关键部分。

克洛普在5月份时说道：“他的长期未来就在这里。”但这位德国教头知道这个赛季有一些东西需要改变。凯塔确实让他兴奋，但克洛普需要更多；更多的出场，更多的稳定性，更多的运气。

凯塔在这个季前赛的表现很好，但之前他也一直都是这样，凯塔最近在利物浦与美因茨和柏林赫塔的友谊赛中都表现突出。

在对阵赫塔的比赛中，他策动了红军的第一个进球，他在中场强势赢下球权，然后用一记完美的直塞球助攻萨拉赫破门。

那个时刻准确地概括了他能为利物浦带来什么，这也解释了为什么球迷对凯塔的表现如此失望，因为他们知道凯塔明明可以做得很好。

凯塔老东家的，萨尔茨堡红牛的体育总监克里斯托弗-弗兰德在今年3月份接受够力足球采访时说道：“他的能力是无可争议的，但是伤病意味着他没有办法进入展现才华所需要的节奏。”

你很难反驳。

自从签下凯塔之后，利物浦已经踢了163场正式比赛，但其中只有106场比赛是凯塔没有受伤的，而他真正登场作战的比赛只有76场。

在这期间，凯塔贡献7个进球和4次助攻，但他只有13次踢满90分钟，他在60分钟前被换下的次数多达12次，他从未连续首发超过五场，自2019年2月以来，他甚至还没试过连续首发超过四场。

前萨尔茨堡主帅彼得-齐德勒说道：“我想很多人都希望他能继续进步，成为英超最好的球员之一，但下一步总是最大的一步，也是最困难的一步。”

时间仍然站在凯塔这边。26岁的他应该还未迎来巅峰期，他具备成功所需具备的一切特质。克洛普是这样形容凯塔的，一个能在攻防两端都做出巨大贡献的全能中场。

但这个赛季对凯塔来说将是一个重要的赛季，凯塔与利物浦的合同只剩2年，如果他想得到新合同，他就需要证明自己能够保持健康，并稳定地为球队出场。

记住，红军已经准备了大量的续约合同，萨拉赫、阿利森、范迪克、法比尼奥和罗伯逊都将紧跟阿诺德的脚步，与俱乐部续约。

马内、菲尔米诺、亨德森和张伯伦等球员的合同也只剩下2年，在接下来的几个月里，利物浦体育总监迈克尔-爱德华兹和他的团队将面临一些重大决定。

凯塔会希望再给球队带来一些重大的决定，但他只有一个办法做到这一点，那就是兑现自己的天赋。

安菲尔德依然对他满怀期望。