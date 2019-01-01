留在英格兰 吉鲁：一月签下伊瓜因着实让我不爽

这位法国国脚说他很高兴能留在俱乐部，“不管明年的教练是谁”，因为他对萨里的未来表示怀疑。

切尔西前锋吉鲁德承认，萨里决定签下伊瓜因，而不是给他一个固定的首发位置，这让他感到“恼火”，但他强调，他仍然忠于俱乐部。

吉鲁德在萨里执教斯坦福桥的第一个赛季的27场顶级联赛中只首发了7场，为切尔西排名第三完赛攻入两球。

他在欧联杯的14场比赛中打入11球，为俱乐部赢得了最后的冠军，但是他透露在一月份签下伊瓜因的时候留下了不好的印象。

伊瓜因以租借的形式来到这里，而萨里则希望从他执教那不勒斯时就很熟悉的球员那里得到更多的火力，而不是给吉鲁更多的上场时间。

阿根廷人在14场英超比赛中打进5球，期间吉鲁对萨里谈到了他忽视他的原因。

吉罗在法国2020年欧洲杯预选赛对土耳其和安道尔的比赛前对记者说：“我确实有一次去找他(萨里)，当时我不明白他的选择。”

“他给了我解释。令人恼火的是，在1月份，当他更愿意招募一个他非常熟悉的攻击者伊瓜因时，对我来说，获得比赛时间将是难上加难。”

“像往常一样，我努力保持专注，以证明我能打好比赛。我试图集中精力证明他在某些选择上是错的。”

“但是当你在一月份引进一名球员的时候，你不太会把他放回到板凳席上不去用他。”

32岁的吉鲁在今年5月与切尔西续约一年，由于转会禁令，目前切尔西无法签下新球员，他仍然对自己在2019- 2020赛季的正常比赛机会保持乐观。

在他来到切尔西之前，他已经在阿森纳呆了5年半，他表达了在可预见的未来留在英格兰足球的愿望，同时暗示斯坦福桥正在发生变化，萨里的未来是猜测的对象。

吉鲁说：“我在英格兰至少还有一年的时间，很有可能超过一年。我在切尔西以外的任何地方都看不到自己。”

“我在联赛中没有太多的上场时间，这并不是什么让我高兴的事情，但我每次都在努力提高效率。尽管我很沮丧，但我没有放弃。”

“明年我们将带着变化重新开始，我很高兴，我迫不及待地想要回到球队。”

“我今年赢得了一个冠军。能够继续效力于一家赢得冠军并有望挑战英超冠军的俱乐部，我感到非常自豪。

“无论明年教练是谁，我都很高兴能继续下去。”