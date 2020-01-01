留力关键战 C罗轮休缺席主场对阵布雷西亚

尽管没有身体问题的报告，葡萄牙球星将不会参加周日的比赛。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多将不会出现在周日尤文与布雷西亚的意甲比赛中，这名五次金球奖得主将在主场比赛中休息。

目前还没有关于这位35岁的球员身体有任何问题的报告，他在过去的11场比赛中都有进球。

他一直在追逐佛罗伦萨前锋加布里埃尔·巴蒂斯图塔的历史纪录，巴蒂斯图塔在1994-95赛季初连续11场比赛进球，如果算上之前一个赛季末，他的连续进球场数将延长到13场。

其他球队

除了葡萄牙人，尤文图斯没有一个高产射手。他们的第二射手是伊瓜因和迪巴拉，他们在21场意甲比赛中各进5球。

周四，C·罗纳尔多在意大利杯1-1战平AC米兰的比赛中出场，打满90分钟，并在第91分钟从点球点为客队扳平比分。

他的缺席对毛里齐奥·萨里的球队来说是一个特别的打击，因为他们正处于一个艰难的状态，在过去的四场比赛中只赢了一场，包括对那不勒斯和维罗纳的失利。

尤文图斯发现自己在意甲联赛中扮演着一个不熟悉的角色，他们正在追赶着安东尼奥·孔蒂的国际米兰，尽管他们仅仅在净胜球上落后于后者。

尤文图斯也将失去道格拉斯·科斯塔，费德里科·贝尔纳代斯基，萨米·赫迪拉，基耶利尼和梅里赫·德米拉尔，他们都因伤病而缺席比赛。

在周日与布雷西亚的比赛之后，尤文图斯将在下周末拜访斯帕尔，然后是欧洲冠军联赛客场挑战里昂，主场迎战意甲领头羊国际米兰，以及意大利杯第二回合对AC米兰的比赛，这将有可能成为斑马军团本赛季的决定性比赛。