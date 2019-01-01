留住核心很重要 热刺敦促穆里尼奥尽快续约三将

据报道，穆里尼奥将说服埃里克森、维尔通亨及阿尔德韦雷尔德与热刺尽快续约。

据《镜报》消息，热刺主席丹尼尔-列维希望新帅穆里尼奥能尽快说服埃里克森、维尔通亨和阿尔德韦雷尔德与俱乐部续约。

列维原本计划在明年夏天花费超过1亿英镑来替代这三位球员，但是随着穆里尼奥的到来，他们有意留队为新帅效命。

据了解，三人对于穆里尼奥的走马上任感到兴奋。尽管明年一月他们都可以与国外俱乐部进行谈判，但现在他们对自己留在俱乐部的未来持开放态度。

27岁的埃里克森本赛季不在状态，各项赛事出场14次只收获2个进球和1次助攻。一直不愿意与俱乐部续约的他，据传有意加盟皇家马德里。

已经32岁的后卫维尔通亨同样状态不稳，联赛中已经3次坐上替补席，近期更因肌肉损伤而高挂免战牌。

今夏与俱乐部自动续约一年的阿尔德韦雷尔德虽然新赛季以来几乎场场打满全场，但最近两场比赛他都被前任主帅波切蒂诺摁在替补席。

然而，随着热刺目前在在英超的排名已经下滑至第14位，穆里尼奥仍有可能在即将到来的冬窗会签下几名新援。

据悉，葡萄牙球星布鲁诺-费尔南德斯是穆里尼奥的首选，这位中场大将上赛季为葡萄牙体育攻进了令人咋舌的31球，他被认为是替代埃里克森的可能人选。