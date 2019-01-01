电光火石 仅7秒 肖恩朗打破英超最快进球纪录

南安普顿前锋肖恩·朗攻入了英超联赛有史以来最快的进球，这位爱尔兰人在开赛后仅仅7秒就挑射入网。

在周二对沃特福德的比赛中，朗以创纪录的速度攻入一球，让他的球队在比赛开始后不久就取得了领先。

当主队在破纪录的情况下令人震惊地落后时，球迷们还在看台上陆陆续续的就坐。

随着开场哨响，沃特福德将球回传给中后卫克雷格·卡斯卡特，后者试图大脚解围，但被对方球员伸脚挡住。

爱尔兰人的封堵帮助他取得了球权，随后在大黄蜂门将本·福斯特面前冷静挑射，破门得分。

朗的进球打破了2000年莱德利·金在热刺对阵布拉德福德的比赛中开场9.82秒的进球记录。

阿兰·希勒曾在2003年代表纽卡斯尔在10.52秒取得的进球排名第三，而克里斯蒂安·埃里克森在2018年代表托特纳姆热刺对阵曼联时以10.54秒的进球排名第四。

排名第五的是马克·维杜卡，他在2001年利兹联对查尔顿的比赛中在11.9秒取得进球。

这是朗在2018-19赛季第23场英超比赛后打进的第四粒入球。

这名32岁的球员最近一直炙手可热，周二的进球是他最近四场英超联赛中的第三粒进球。

朗在2014年从赫尔城加盟圣徒队，现在是他在圣徒队的第五个赛季。

2015-16赛季是朗在南安普顿队内最高产的赛季，这位射手以10粒联赛进球结束了那个赛季。

在加盟赫尔城之前，朗也曾效力于雷丁和西布罗姆维奇，而再之前，他在爱尔兰科克城开始的职业生涯。

在国家队层面，他代表爱尔兰国家队出场82次，攻入17球。

朗的进球对圣徒队来说是一个很大的鼓舞，因为他们希望在下赛季继续留在英超之中。

南安普敦在周二的比赛前排名第16，比降级区高出5分。

与此同时，沃特福德也在寻找一个可能性不大的欧战位置，在周二的比赛前，沃特福德与排名第七的埃弗顿同分。