用词不当 前阿森纳边锋为纳粹大屠杀言论道歉

这位前枪手攻击手在将一名球员的表现与二战期间发生的种族屠杀相提并论后被迫道歉。

前阿森纳边锋佩里·格罗夫斯在上周六的英超联赛中表示，布莱顿门将马修·瑞安踢了“一场纳粹大屠杀的比赛”，随后他不得不发表道歉。

现年54岁的格罗夫斯曾在1986年至1992年期间为枪手出场150多次，他在赛后接受talkSPORT电台“热身”节目采访时发表了上述言论。

听众们很快就对这个有争议的比喻产生不快，而其中一位则用一个非常私人的理由来表达自己的不满。

72岁的约瑟夫·赖瑟尔森说：“我有一半的家人在大屠杀中丧生，听到他用这些话来形容一场足球比赛时，我感到非常难过和愤怒。”我立刻打电话投诉，talkSPORT的那个人告诉我，我不是唯一一个打电话投诉的人。”

在他的评论之后，格罗夫斯迅速道歉并强调他并不是有意冒犯。

格罗夫斯说：“我真诚地为我之前的用词不当道歉。我没有冒犯任何人的意思，如果我冒犯了任何人，我真的非常抱歉，那是发自内心的。”

格罗夫斯的大屠杀评论使英超联赛的周末蒙上了一层阴影。在切尔西2-0战胜托特纳姆热刺中，据称有种族主义针对蓝军后卫安东尼奥·吕迪格。

赛后，德国人在社交媒体上呼吁对违规者采取严厉措施。

“在一场足球比赛中再次看到种族主义确实令人难过，但我认为在公共场合谈论种族主义非常重要。如果不说，它将在几天内（一如既往地）再次被遗忘。”吕迪格在推特上写道。

“我不想让热刺整个俱乐部都陷入这样的境地，因为我知道只有几个白痴才是真正的罪人。在过去的几个小时里，我也在社交媒体上收到了许多热刺球迷的支持信息——非常感谢你们。”

“我真心希望罪犯能尽快被发现并受到惩罚，在像托特纳姆热刺球场这样有几十台电视和监控摄像头的现代足球场上，一定有可能找到并惩罚他们。”

“如果没有，那么一定有目击者在体育场看到和听到了这一事件。2019年还存在种族歧视，真是太可惜了。这种胡言乱语什么时候才能停止呢？”