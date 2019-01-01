用人不疑 重返榜首乃是瓜迪奥拉意料中事

瓜迪奥拉从来没有质疑过他的球员重返英超榜首的能力。

曼城在仅仅两场比赛后就将利物浦的5分优势一扫而光，此前瓜迪奥拉担心他们会因为输给纽卡斯尔而失去夺冠的机会。

客场2-0战胜埃弗顿的比赛见证了他们重新夺回了领先地位，瓜迪奥拉一直相信他们会在赛季结束前回到顶峰。

瓜迪奥拉说:“回到榜首真好，但我们还多踢了一场比赛。”

“一个月前我们可能落后10分，然后在六七天前，落后7分。”

“但现在我们是联赛榜首，我们从中得到的教训是永远不要放弃。这是对所有运动员最好的建议。”

“我们当时的处境是，我们本可以放弃，但它没有发生。我们对利物浦踢了一场不可思议的比赛。在过去的两年里，这些球员展现出了令人难以置信的渴望和表现。”

“我怎么能质疑他们呢?”

曼城可以在周日的阿提哈德击败切尔西完成完美的一周，瓜迪奥拉说这将是一场“决赛”。

“我们这周开局不错，先是阿森纳，现在在这里，”曼城主帅说：“现在有一个很大的考验，一个很大的目标。切尔西是一支非凡的球队，他们有七天的准备时间。”

“这真的是我们这个周末的决赛。如果我们能够拿全分数，这将是向前迈出的一大步。”

利物浦将在2月24日对阵曼联，瓜迪奥拉表示他们和曼城都将在联赛中失分。

“他们的心态对他们来说是一个问题，”他说：“当然，他们必须在老特拉福德比赛，所以我们将拭目以待。我们是领头羊，但我们多赛一场。”

“我们还有12场比赛要打，我们会失分的。希望我们能尽可能少地丢分，我们的对手也会丢分的。”