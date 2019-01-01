生病不忘操心 萨里为尤文的胜利感到高兴

斑马助教马图谢赛洛告诉记者，虽然因病缺席了意甲首战的临场指导，但主教练萨里始终密切关注着球队的情况。

凭借基耶利尼的进球，联赛八连冠的尤文图斯战胜帕尔马取得新赛季的首秀胜利。然而萨里并未出线在教练席上。

萨里因为身患肺炎，本场比赛由助教马图谢赛洛负责临场指挥。并且前切尔西主教练萨里预计还将会缺席尤文图斯对阵那不勒斯的比赛。

赛后，马图谢赛洛告诉记者：“今天上午我们与萨里一直保持着通话。”

“很显然，对他来说他始终放不下他的球队，所有他希望获悉球队近期所发生的一切，包括球员们的状态如何，以及在赛季之初的球队动态。”

“在开赛之前，中场休息时以及赛后我们一直都有通话。他对比赛的结果感到高兴，当然球队的表现也有让他不高兴的地方因为他是一个完美主义者。”

“当场上的动态没有按照他预期的方向发展时他显然会有些不高兴。但总的来说，他对球员们上半场的表现感到高兴，并且面对困难的场面，球员们最终克服了困境，对此他感到满意。”

“我的意思是说，当帕尔马大举压上，而我方也遇到体能瓶颈的时刻，最终球队化解了险境保住了胜果。这种化险为夷的能力不是一般球队所能具备的。”

本场比赛伊瓜因获得首发，而陷入大巴黎转会传闻的迪巴拉则坐在了替补席上。

上赛季遭到球队无情抛弃而辗转于AC米兰和切尔西的阿根廷射手伊瓜因本场比赛获得了83分钟的出场时间，而他的阿根廷老乡迪巴拉则一直枯坐在板凳席上。

为此马图谢赛洛解释到：“让我们打开天窗说亮话：之所以选择伊瓜因首发，是因为在联赛首轮就遭遇帕尔马这样的强队时，选择适合的球员放在最适合他发挥的位置上是很有必要的。”

“伊瓜因就是这样适合放在中锋位置上的天生射手，所以我们选择让他首发。但这并不意味着将来迪巴拉就不会再出现在中锋位置上了。我们阵中有不少顶级球员，因此我们必须做出遴选，并且遴选首发11人本身就是教练职责的一部分。当然，本场比赛的首发选择只是为了保持球队的惯用阵型。”